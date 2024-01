La persistente sequía, un enemigo silencioso

Fitur es una cita, históricamente, de gran importancia para la provincia de Cádiz a la que acude este año con un extraordinario balance de 2023 y, lo mejor, con unas excelentes expectativas para 2024. Consolidar el destino desde la excelencia, la innovación y la variedad de la oferta; ganarle terreno a la estacionalidad y seguir incrementando el peso del turismo extranjero son algunos de los grandes objetivos de un territorio que, sin lugar a dudas, está de moda.

Allí, en el recinto de IFEMA, como viene haciendo desde hace décadas, volverá a estar representado el sector hostelero provincial, con su presidente, Antonio de María, al frente. «Aunque Fitur, debido a la irrupción de las nuevas tecnologías, ya no es lo que era, sin lugar a dudas sigue siendo un escenario en el que hay que estar para seguir ampliando contactos, comunicar de una forma más cercana todo lo bueno y mucho que Cádiz ofrece y, no menos importante, ver a qué direcciones apunta el turismo».

«De lo que no cabe la menor duda –apunta– es que este año, tanto Andalucía como la provincia, llegan con un extraordinario balance de 2023 y, lo más importante, unas excelentes expectativas para el nuevo año; una vez controladas la inflación y los costes de la energía». «De modo –añade– que vamos a Madrid con el objetivo de sumar en favor de esa ilusión, de que se cumplan esos datos que apuntan a un 2024 histórico».

Datos de posible récord que, a priori, tienen un enemigo silencioso, la sequía y, con ella, la posibilidad de cortes de agua y, lo más temido, que las reservas no se produzcan con antelación e, incluso, que algunos turistas se decanten por otros destinos con menos problemas por la falta de agua.

«Creo que al destino no le hace ningún favor el alarmismo que, desde algunos puntos, se está creando. Si bien es cierto que no podemos negar la realidad del problema, no lo es menos aún que aún restan cuatro meses potenciales para que se produzcan lluvias».

«Por tanto –destaca–, debemos estar en la ocupación del problema y no en la preocupación. Como es público, estamos y están todos pendientes; los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. Y, desde la ocupación de la que hablo, se están tomando ya medidas (como bajada de presión o cortes de agua por la noche) para dar respuesta a un problema que, también, tiene mucho que ver con los recursos que, desgraciadamente, se pierden por las deficiencias que presenta la red de abastecimiento y que hay quienes sitúan en torno a un 20 por ciento».

«De ahí que, más aún en lo que se refiere al turismo, haya que trasladar que nos estamos ocupando en dar respuesta al problema y que, insisto, aún quedan muchos meses por delante para que, quizás, nos situemos en las cotas del año pasado y no se den siquiera cortes de agua ni nada por el estilo. En eso es lo que todos debemos estar para proyectar garantías y no dudas que pueden tener un precio muy alto para nuestra provincia».

De este modo, Antonio de María subraya que «lo que toca proyectar es que, como es una realidad objetiva, tenemos un destino de auténtico lujo. Con una extraordinaria oferta de ocio, deportiva, etc., unas playas de auténtico ensueño y una red en torno a la gastronomía y los alojamientos de extraordinaria calidad».

«Cádiz –asegura– no tiene nada que ver con otros destinos. Aquí todavía tenemos la posibilidad de ir creciendo con nuevos hoteles, ya que se están haciendo las cosas bien. Estamos creciendo, pero poco a poco y, siempre, teniendo muy presente dos señas de identidad del destino, la sostenibilidad y la excelencia».