Polémica en Algeciras por las celebraciones del próximo Ramadán

Una propuesta del partido andaluz liderado por Idriss Mohamed Omar, político de origen marroquí, para decorar las calles de Algeciras con luces festivas durante el Ramadán de 2026, ha generado gran controversia en la ciudad, según medios del país veciono que atribuyen la oposición a Vox, que llegó a citar la experiencia de de Melilla y Ceuta en su gestión de las expresiones culturales islámicas y la tolerancia existente en ambas.

Vox transformó el debate en torno a la propuesta de decoración para el Ramadán en una batalla política abierta sobre religión e identidad. Además, atacó otras propuestas e iniciativas relacionadas con los musulmanes, como la celebración del Eid al-Adha, la construcción de mezquitas y la instalación de iluminación especial para el Ramadán, alegando que todas estas iniciativas no eran casuales, sino que formaban parte de un plan para islamizar Algeciras, agregaan los mismos medios.