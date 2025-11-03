La presentación del libro de Juanma Moreno, en imágenes

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, presentaró en Sevilla su primer libro, titulado 'Manual de convivencia. La vía andaluza'.

El acto tuvo lugar en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla y acudieron numerosas personalidades de todos los ámbitos. La presentación estuvo al cargo de la subdirectora de LA RAZÓN Carmen Morodo.

'Manual de Convivencia' es un ensayo sobre una "forma particular de hacer política, un alegato en favor de la cordialidad, del respeto e incluso del afecto hacia el adversario". Dividido en 32 capítulos breves, Juanma Moreno, "una de las figuras más relevantes del panorama político español actual, evoca en este libro sus memorias políticas desde que llegó a la presidencia de Nuevas Generaciones del Partido Popular hasta el día de hoy, en el que preside la Junta de Andalucía con mayoría absoluta", según el comunicado.

Espasa señala que, en estas páginas, "el autor reflexiona sobre la convivencia como un valor esencial de la vida pública y privada, y sobre la necesidad de recuperar el respeto, la empatía y la serenidad en el debate social". "A través de su experiencia personal y política, Moreno reivindica el poder del diálogo, la moderación y el entendimiento como herramientas para construir una sociedad más justa y cohesionada", según se añade.

El libro aborda, además, "cuestiones universales como la responsabilidad de los líderes, la gestión del cambio o la importancia de escuchar al otro", según el comunicado de la editorial, donse se apunta que, "con un tono cercano y didáctico, propone una manera de ejercer la política -y de vivir- basada en el sentido común, la templanza y la voluntad de acuerdo; en definitiva, un llamamiento a volver a lo esencial, convivir desde el respeto y la palabra serena".

Juanma Moreno señaló que su primer libro es resultado de "un trabajo que no es corto", ya que llevaba "con esa idea aproximadamente dos años", desde que se la planteó "la propia editorial". Desde entonces, según agregó, ha ido "trabajando" junto con su equipo para plasmar "reflexiones políticas" y "personales del transcurso" de sus años de presidente del Gobierno andaluz -cargo al que accedió por primera vez en enero de 2019-, y también de su "etapa en la oposición" al anterior Ejecutivo del PSOE-A.

Así, el también líder del PP andaluz relató que en dicho libro habla de "situaciones" que ha vivido en el Gobierno andaluz, "algunas muy complicadas", y también "de la política en general", de cómo ve él "la política actual". "Hablo de personas, de personajes políticos", aclaró también Juanma Moreno, quien puntualizó así que el 'Manual de convivencia' no es así "ni una biografía ni unas memorias", sino que en él busca "contar vivencias" que ha tenido "a lo largo de estos años, y reflexiones políticas, en el ámbito personal".