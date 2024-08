Procesión de la Virgen de los Reyes en Sevilla: horario y recorrido

Mañana es 15 de agosto y en el Día de la Asunción sobresale una advocación en Sevilla: Reyes. La patrona de la ciudad y su archidiócesis se reencontrará con los sevillanos, una procesión que estará marcada por las altas temperaturas y que se repetirá el próximo 8 de diciembre, por un motivo bien distinto y con un formato diferente al habitual. La Virgen de los Reyes sale por partida doble este año en el que prácticamente la Semana Santa quedó huérfana de cofradías por la lluvia.

A las 5:30 horas se iniciarán las misas en la Catedral y a las 8:00 la imagen cruzará la puerta de Palos en su paso de tumbilla, adornado con nardos. Seguirá el tradicional recorrido por las gradas bajas de la seo: Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Avenida de la Constitución, Fray Ceferino González, Plaza del Triunfo y Plaza Virgen de los Reyes. A las 9:30 entrará, tras el desfile de honores de los cuerpos militares, y comenzará la misa estacional en el altar del jubileo, presidida por el arzobispo hispalense, José Ángel Saiz Meneses.

Se trata de una mañana muy especial en la que numerosos sevillanos se acercan a las inmediaciones de la Catedral para honrar a su patrona. De hecho, muchos interrumpen sus vacaciones en la costa para asistir a esta procesión. Desde la madrugada muchos toman asiento con sillas de playa en la Plaza Virgen de los Reyes para no perder detalle de la salida. Incluso numerosas parroquias del Aljarafe y de municipios como Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra organizan peregrinaciones, con destino el principal templo de la archidiócesis.

La imagen portará el manto rojo, una pieza bordada en oro sobre terciopelo granate donada por la duquesa de Montpensier, la infanta María Luis Fernanda de Borbón. Es de estilo neobarroco, realizado en el siglo XIX, posee una guardilla y contiene numerosas flores. El recorrido de la procesión volverá a estar exento de vallas para propiciar el acercamiento de los fieles con la imagen, salvo en la Plaza Virgen de los Reyes para facilitar el acceso de las autoridades y la organización del desfile militar.

Como novedad, el Ayuntamiento ha realizado 88 nuevas banderolas para los 44 gallardetes que exornan el recorrido. Se han ejecutado en tejido de tonalidad azul pavo y serigrafiado por las dos caras, según diseño realizado por José Manuel Peña, técnico delineante del Consistorio bajo la dirección artística de Francisco Javier Hernández Lucas, director del área.

En una de sus caras y enmarcadas en una orla, aparece la jarra de azucenas del cuerpo de campanas de la Giralda, por ser la torre de la Catedral de Sevilla, emblema de la ciudad, y en referencia a la pureza de la Santísima Virgen y el dogma de la Inmaculada Concepción. Sobre la orla, la leyenda «Regina Regum», perteneciente a la corona procesional de la Virgen de los Reyes en clara referencia a su advocación, y en la que se ha respetado su tipografía.

En la otra cara del gallardete, y enmarcado sobre la misma orla, aparece el monograma del «Ave María», rematado con una cruz sobre un sol, basado en el diseño de una de las joyas del ajuar de la Virgen de los Reyes que luce en su pecherín. Sobre la orla reposa la leyenda «Assumpta in caelum» en la misma tipografía que la anterior, por ser el día 15 de agosto la festividad de la Asunción de la Virgen.

En la víspera de la festividad también habrá novedades. El tradicional concierto que ofrece la banda municipal cambia de escenario y se traslada a la Plaza Nueva, bajo el monumento de San Fernando con motivo de su centenario. Según el delegado municipal de Fiestas Mayores, Manuel Alés, «este acto refleja el compromiso de este equipo de Gobierno por destacar la figura del Rey Santo, fundamental para entender la historia de Sevilla, como ya hicimos con la portada del pasado Corpus Christi 2024 en la que fue protagonista».

El monumento al Rey San Fernando, obra del escultor Joaquín Bilbao Martínez, fue inaugurado el 15 de agosto de 1924. El pedestal, diseñado por Juan Talavera y Heredia, y las figuras escultóricas de las esquinas, creadas por Enrique Pérez Comendador, Adolfo López, José Lafita Díaz y Agustín Sánchez Cid, representan a cuatro figuras históricas que acompañaron al rey en la conquista de Sevilla: Alfonso X El Sabio, el arzobispo Don Remondo, Garci Pérez de Vargas y el almirante Bonifaz.

La segunda salida de la Virgen de los Reyes este año será el 8 de diciembre, integrándose en la procesión Magna que servirá de clausura del Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Esta procesión ha estado envuelta en la polémica recientemente por los reparos que pusieron los técnicos del Ayuntamiento a que discurriera por el entorno del Palacio de San Telmo y el Paseo de Colón, bloqueando los puentes y esta principal arteria de la ciudad en una jornada en la que se registrará una gran afluencia de público. Finalmente, el Ayuntamiento, el Arzobispado y el Consejo trazaron un nuevo recorrido, directamente por la Avenida de la Constitución hasta el Paseo de Colón por la calle Almirante Lobo. Se desconoce aún el lugar que ocupará el paso de la Virgen de los Reyes durante el desfile.

El alcalde no estará en el cortejo

José Luis Sanz no podrá asistir a su segunda procesión de la Virgen de los Reyes como alcalde de Sevilla. Un esguince de tobillo le impedirá participar en el cortejo. Así lo aseguró en la red social X: «Un esguince de tobillo no me va a impedir que siga con mi actividad como alcalde. Eso sí, el 15 de agosto sólo asistiré a la misa de la Virgen de los Reyes en la Catedral, al no poder procesionar». Tradicionalmente, el alcalde de sitúa tras la representación eclesiástica en la procesión, acompañado por varios miembros de la corporación municipal y provincial bajo mazas. Suelen acudir representantes de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento salvo IU y Podemos. Se trata de un cortejo no muy numeroso en el participan la asociación de fieles y el clero eclesiástico.