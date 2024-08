El PSOE-A busca posicionarse mediante el género epistolar

La oposición mediante carta era una técnica muy utilizada por el que fuera rival de Espadas en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Ahora, el líder del PSOE-A, en plena encrucijada por el cupo catalán como portavoz de Sánchez en el Senado y en contra de lo que marca el Estatuto andaluz sobre la igualdad, como anunció, ha solicitado por vía postal al presidente de la Junta un encuentro para abordar la financiación. Previamente, en una entrevista en RNE defendió que hay que «espabilar» como Cataluña. Desde el PP, Bendodo respondió que el PSOE-A «se ha disuelto» y que «Espadas está únicamente en aplaudir puntualmente medidas que adopta Sánchez». De su lado, la ex presidenta de la Junta Susana Díaz reclamó una financiación que «garantice igualdad sin privilegios»: «Ahí no cabe un concierto en Cataluña».

Juan Espadas, en concreto, reclama a Moreno una reunión para impulsar la negociación de «un buen acuerdo para Andalucía» sobre la nueva financiación autonómica. El secretario general del PSOE-A solicita por carta al presidente de la Junta un encuentro para que aclare qué propuesta de modelo pretenden llevar el PP-A y su Gobierno andaluz ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Espadas espera que la cita se produzca «lo antes posible» e insiste en la oferta socialista de «trabajar por un buen acuerdo para Andalucía en el marco del que ya alcanzamos en 2018 en sede parlamentaria».

Juan Espadas reivindica la necesidad de «un pacto de Estado» sobre la nueva financiación autonómica, en favor del «interés general y el futuro de la ciudadanía», lamentando la «simple estrategia partidista de confrontación y crispación» desplegada por «miembros del PP» con «palabras de trazo grueso» lanzadas como «armas arrojadizas para imposibilitar la necesidad de diálogo y negociación serena en busca del mejor acuerdo para Andalucía».

«Va de suyo que sólo entendemos posible que exista un nuevo modelo que garantice los principios constitucionales de igualdad y solidaridad interterritorial entre comunidades y ello dentro de los marcos estatutarios vigentes en relación con nuestras competencias y autogobierno, autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal», señaló Espadas.

El secretario regional socialista incidió en que el futuro sistema de financiación autonómica «debe corregir las deficiencias del actual y garantizar la suficiencia y la homologación en la calidad de los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas, para blindarlos y que no se produzcan diferencias». Espadas reivindicó la autonomía fiscal andaluza rechazando las «prácticas de dumping tributario» que imponen Moreno Bonilla y su Gobierno en Andalucía «siguiendo la senda de la Comunidad de Madrid».

Espadas habla en todo momento de «financiación singular», huyendo del término «cupo» como marca el argumentario socialista de Ferraz del que prácticamente sólo Josep Borrell y Jordi Sevilla han discrepado, además de ahora Susana Díaz.

La ex presidenta andaluza defendió que ella está «con la igualdad entre todos los españoles» y que «siempre» ha defendido «que los territorios no pagan impuestos, los pagan las personas», así como que «el que más gana y más tiene», debe pagar más, y los servicios públicos se deben prestar «en igualdad de condiciones donde se viva», recogió Ep. «Las singularidades no pueden ser privilegios, y si alguien quiere utilizar la palabra de una financiación singular para tener privilegios, estaré enfrente», añadió Susana Díaz.

Espadas criticó que Moreno, su Gobierno y el PP se dediquen a «apelar a la solidaridad interterritorial» al mismo tiempo que atacan «a la solidaridad dentro de nuestro territorio» entre quienes más tienen, los grandes patrimonios de Andalucía, y quienes menos tienen, la clase media y trabajadora andaluza, «con decisiones de rebajas fiscales que reducen recursos propios a la comunidad autónoma para financiar los servicios públicos que, a su vez, luego se solicitan al Estado», recalcó.

Espadas apeló a la propuesta formulada por la formación socialista andaluza en septiembre del año pasado para que Andalucía asuma en el debate sobre la financiación autonómica «una función equilibradora».

Un PSOE-A «disuelto»

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, señaló que el PSOE en Andalucía «se ha disuelto, no existe» y acusó al secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, de estar «únicamente en aplaudir puntualmente las medidas que adopta Sánchez, le da igual que sean beneficiosas o perjudiciales para Andalucía».

Bendodo insistió en que por eso dice que el PSOE de Andalucía «se ha disuelto» y recordó que «para que haya un buen gobierno en Andalucía hace falta también una buena oposición».

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP solicitó al PSOE «que se levante del suelo, se ponga en pie y empiece a trabajar en Andalucía, que la verdad que lleva tiempo sin dar un palo al agua».