El PSOE reniega de la esencia de la reforma del Estatuto

Uno de los requisitos que los representantes electos del pueblo andaluz en el Parlamento deben cumplir para adquirir la condición plena de diputados es prestar juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. La norma institucional básica de la comunidad autónoma, reformada en 2007, expone en su Preámbulo las motivaciones y los valores que han de guiar lo designios de una reconocida «nacionalidad histórica», fruto del consenso de las fuerzas políticas que componían el arco parlamentario en aquellos momentos. A tenor de los resultados electorales en Cataluña y la bendición que los portavoces socialistas andaluces dan al acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, se puede concluir que el PSOE ha decidido renegar de la esencia que impregna la reforma del Estatuto que el propio partido socialista impulsó con Manuel Chaves –hoy exonerado por el Tribunal Constitucional del delito de prevaricación– en la Presidencia.

En concreto, el Preámbulo de la reforma de la norma referencial de Andalucía aprobada para «profundizar en el autogobierno» se remarca que «hoy, como ayer, partimos de un principio básico, el que planteó Andalucía hace 25 años (1981) y que mantiene plenamente su vigencia: Igualdad no significa uniformidad». Y prosigue diciendo de forma meridianamente clara: «En España existen singularidades y hechos diferenciales. Andalucía los respeta y reconoce sin duda alguna. Pero, con la misma rotundidad, no puede consentir que esas diferencias sirvan como excusas para alcanzar determinados privilegios. Andalucía respeta y respetará la diversidad pero no permitirá la desigualdad ya que la propia Constitución Española se encarga de señalar en su artículo 139.1 que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado».

Once diputados de todos los grupos parlamentarios formaron parte de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía: dos miembros del Partido Andalucista, otros dos de Izquierda Unida, tres del Partido Popular y cuatro del PSOE. Socialistas históricos como José Caballos, Manuel Gracia, Antonia Jesús Moro y Luis Pizarro ocuparon dichas vocalías y fueron, además, quienes propusieron el párrafo traído a estas líneas y que reafirma la negativa a los «privilegios» a ciertos territorios, como se puede comprobar en la cuarta página del «Documento para la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía».

Espadas pide "espabilar" como Cataluña

La deriva reciente coloca en la actualidad al PSOE-A en manos de Juan Espadas, quien ayer en Radio Nacional, para salir al paso de las críticas, azuzaba a no se sabe muy bien qué. El secretario general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Senado defendió que en la cuestión de la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica hay que «espabilar», como a su juicio lo ha hecho la Generalitat de Cataluña, y «avanzar» sin limitarse en el afán de «gresca» en el que ve instalado a los gobiernos autonómicos del PP. Espadas no es capaz de responder si el acuerdo es un concierto económico o no. «Mientras estemos instalados en eso, no vamos a avanzar nada», dijo, antes de avalar «una financiación singular para Cataluña».

«Lo que queremos es que las singularidades que puede tener Andalucía se reflejen en un nuevo acuerdo de financiación autonómica en España para el conjunto de las comunidades de régimen común», insistió el líder del PSOE-A, recordando que ha planteado al presidente de la Junta de Andalucía que «hay dos posibilidades», que pasan por que el PP se sitúe «en la bronca, en la gresca, en querer boicotear ese acuerdo» y, «en definitiva, el Gobierno de Cataluña», o bien en buscar un acuerdo.

Espadas pide que «el Parlamento de Andalucía vuelva a ser, como en 2018, el lugar donde nos pongamos de acuerdo PP-A y PSOE-A en cuál es el modelo de financiación autonómica que defiende Andalucía». A su juicio, los andaluces pueden estar «absolutamente» tranquilos porque el Gobierno de Pedro Sánchez «va a respetar y a preservar» el «modelo constitucional». Y eso, precisamente, es lo que pone en duda el PP-A. La portavoz popular Maribel Torregrosa criticó ayer que el PSOE-A «aplaude» el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) que impulsa un «cupo catalán» que califica como «un robo para Andalucía».

Así, afirmó que su partido está «al lado de los andaluces para defender» su tierra «mientras el Partido Socialista vuelve a darles la espalda». «El PSOE se ha negado a que la ministra andaluza» de Hacienda, María Jesús Montero, «nos explique qué tiene de bueno el acuerdo que semanas atrás rechazaba; Montero huye del Congreso porque se niega a comparecer para explicar el acuerdo secreto que hoy el PSOE de Andalucía aplaude».

[[H2: La Junta pide el «no» a diputados socialistas ]]

►El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz hizo ayer un llamamiento a los «diputados andaluces del PSOE» para que «voten en contra» en el Congreso del «pacto para una financiación privilegiada para Cataluña». En las últimas horas se ha visto al PSOE-A «una vez más pretender engañar a los ciudadanos y mentirles» para posibilitar la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña: «Solamente puede ser creíble si los socialistas anuncian la ruptura con Pedro Sánchez», pues «defender a Andalucía es incompatible con defender a Sánchez», porque «a más Sánchez, menos Andalucía».