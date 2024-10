Se hacían eco los medios hace unos días de que en un zoológico de Valencia una chimpancé, llamada Natalia, que perdió a su cría en febrero finalmente soltó su cuerpo tras llevarlo pegado a ella durante siete meses. La oposición en Andalucía ha tardado algo más, apenas seis años, en desperezarse de su debacle electoral y de la pérdida de la Junta tras casi 37 años en el poder para ofrecer una sesión de control digna de tal nombre. El viento, por una vez, soplaba a favor de Espadas y adláteres y en contra de Moreno tras conocerse que la Justicia aceptaba a trámite la denuncia por la presunta adjudicación de contratos de emergencia una vez pasada la pandemia, que se suma a otra que prepara el PSOE por los contratos menores. El líder de la oposición, afianzado de facto en el puesto de cara al próximo Congreso socialista que se celebrará en Sevilla y en la línea de la exigencia de dureza más allá de una barba de varios días que le exigen compañeros de filas como Mario Jiménez–el llamado fuego amigo– , salió al ataque pero, en plena semana de derbi sevillano, acusó la falta de ritmo –más de una legislatura sin presionar– de los jugadores que vuelven de lesión, sufren una pájara o van en retirada. Cuando parecía que Moreno podía verse contra las cuerdas, Espadas protagonizó el corte perfecto para la comunicación viral que todo partido sueña que le brinde un adversario. Directamente, Espadas dio la razón al PP después de que el presidente invocara un Expecto Patronum dejando el cebo de que lo que denuncian lo hizo en mayor medida el PSOE hasta 2018 –su último año en la Junta– o el propio Espadas como consejero o alcalde de Sevilla. «En 2018 el SAS adjudicó 791 millones en contratos menores. No había pandemia. Por ser coherentes, ¿el PSOE-A va a llevar a los tribunales al Gobierno socialista de la etapa anterior? Sus ansias de poder conducen a comportamientos irresponsables y enfangar la política», señaló Moreno. «Los contratos menores que se hacen no son ilegales», respondió el jefe de la oposición, circunspecto en medio de una cerrada ovación de los diputados del PP. «No hay más preguntas, Señoría», le faltó decir a Moreno. Para cuando Espadas matizó, la música y el eslogan de «Dirigido por Robert B. Weide» ya acompañaba al «meme».

«El 96% de los contratos de su consejería eran menores y nueve de cada diez contratos del Ayuntamiento en 2016 eran menores. Cuando usted fue alcalde, aumentó un 4.000% este tipo de contratos», recordó Moreno con los diputados del PP aplaudiendo en pie.

Espadas criticó la «impune» contratación irregular de emergencia de Moreno y anunció que el PSOE-A se persona en el proceso judicial abierto tras la denuncia socialista. El secretario general de los socialistas andaluces, que exigió responsabilidades, aseguró que «no vamos de farol» y que ahora es «cuando empieza la hora de la verdad». La denuncia fue presentada el 20 de junio y ampliada el 4 y el 30 de julio y ha sido admitida a trámite por parte del Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla. Se trata de «una denuncia relativa a la abusiva utilización por parte de Moreno de unos mecanismos de contratación de emergencia activados ante la Covid pero que habían seguido siendo usados hasta 2023 pese a estar derogados desde la primavera de 2021», según Espadas, que añadió que estas actuaciones podrían ser constitutivas de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación al «no garantizarse la concurrencia ni la publicidad», ya que el SAS «había hecho oídos sordos a la derogación de la norma y seguía contratando con un formato irregular» por valor de unos 300 millones. Espadas recordó que los socialistas ya solicitaron una comisión de investigación a la que el PP votó en contra y reiteró la petición. «Es un modus operandi, no es algo puntual. Son contrataciones a dedo y nos iremos enterando de quiénes son los principales beneficiarios. Se generó un sistema de trabajo al margen de la legalidad, provocando un quebranto público», cuestionó Espadas. «Han facturado millones con Salud quienes habitualmente lo hacían por pocos millones», denunció.

Segunda jornada de Pleno en el Parlamento de Andalucía Francisco J. Olmo Europa Press

El resto de la oposición también se pronunció sobre el asunto. «No quiero pensar que esté utilizando las mismas prácticas de contratación que el PSOE-A», señaló el portavoz de Vox, Manuel Gavira. Adelante apremió a la consejera de Salud a investigar el «escándalo» en contrataciones: «Si no hace nada será cómplice». Su portavoz, José Ignacio García, fue contundente: «No ha dicho que no haya fraude de ley, ha dicho que el fraude no son los 450 millones, ¿pueden ser 400 millones?», dijo. «Usted y su gobierno están ya en los tribunales. ¿La culpa de quién es? ¿De Puigdemont, de Sánchez, de los catalanes? Quieren tapar la trama del SAS y eso se llama corrupción», añadió. Por Andalucía acusó a Moreno, en palabras de Inmaculada Nieto, de actuar «con desprecio a la legalidad». El portavoz del PP-A, Toni Martín, sostuvo que «el PSOE será siempre el partido de la corrupción» con casos como los ERE o la Faffe. La consejera del ramo, Rocío Hernández, incidió en negar que hubiera «fraude» en la contratación del SAS durante la pandemia: «Es falso». La «máquina del fango» está en marcha de cara al final de la legislatura y cuando se activa puede salpicar a discreción. En San Telmo señalan que hay tranquilidad y que las denuncias (contratos de emergencia y menores) no pasan de un procedimiento administrativo.