El pueblo de Almería en el que repetirán las elecciones por la destrucción de un voto

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado que debe efectuarse una nueva convocatoria electoral, que "deberá limitarse al acto de votación", en el municipio de Fiñana (Almería) por la destrucción del voto que había sido depositado por una electora en una urna incorrecta.

La JEC ha acordado, en concreto, la nulidad de dos de las tres mesas electorales constituidas en el citado municipio almeriense, lo que conlleva la repetición de las elecciones, con lo que el Ayuntamiento no podrá constituirse este sábado y, a su vez, se retrasa también la constitución de la Diputación Provincial.

La JEC atiende así al recurso interpuesto por el PP en el que se solicitaba la nulidad de las elecciones en las mesas electorales 1.1.A, en la que se sacó al azar un sobre con un voto, y la 1.1.B., en la que tenía que votar la persona que se equivocó.

“Tras consultar a la Junta Electoral de Zona de Almería, la Mesa, siguiendo instrucciones de dicha Junta, escogió al comienzo del escrutinio un voto al azar de la Mesa 1.1. A y procedió a su destrucción para solucionar el descuadre a que hubiera dado lugar ese incidente”, precisa la JEC.

Sin embargo, el PP alegó que en Fiñana sólo hay tres mesas y que los de los “resultados obtenidos depende la adjudicación del concejal número 9, al estar igualados los partidos PSOE y PP.

“En el presente caso se han producido dos irregularidades relevantes: en primer lugar que una electora ha votado en una mesa electoral que no le correspondía; y en segundo lugar, más grave aún, que se ha extraído al azar el voto de un elector, siguiendo además las instrucciones de la Junta Electoral de Zona de Almería, privando por ello a un elector del voto emitido”, dice.

“La retirada de una papeleta al azar constituye una grave irregularidad”, dice la JEC, que añade que “la anulación completa de la votación en una o más mesas electorales únicamente procede adoptarla cuando el voto cuestionado tenga una consecuencia determinante en la asignación de alguno de los puestos del órgano representativo”.

“Así sucede en el presente caso en el que la exclusión de ese voto es determinante para la asignación del noveno concejal en la corporación local”, apostilla.

El alcalde en funciones, Rafael Montes (PSOE), ha dicho en una nota de prensa que afronta el proceso de repetición de elecciones decretado por la Junta Electoral Central como “una segunda vuelta en la que decidir si Fiñana es progresista o de extrema derecha, y eso es una responsabilidad de los fiñaneros ahora que saben cómo se las gasta cada partido”.

El regidor recuerda que “el PSOE de Fiñana duplica en votos a PP y a Vox, esa es una realidad incontestable que ahora tendremos que revalidar”.

“La crispación que han intentado generar en el pueblo, el enfrentamiento entre dos bandos que no existían desde hacía décadas, es lo que tiene que hacer ver a quienes no votaron en las pasadas elecciones que tienen una segunda oportunidad de oro para acudir a las urnas y que, voten lo que voten, tomen parte en una decisión que tiene que ser de ellos y no de un juez”, concluye.