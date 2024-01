Rector de la Universidad de Málaga: "Tenemos muchos retos, en especial, adaptar el mapa de titulaciones"

Con un 53,9 por ciento de los votos, Teodomiro López fue proclamado a primeros de diciembre rector de la Universidad de Málaga en unas disputadas elecciones a las que concurrieron cuatro candidatos y que contaron con segunda vuelta. Con todo, será en enero cuando el nuevo rector prometa el cargo en Sevilla ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Tendrá por delante un mandato de seis años improrrogables. Será el noveno rector de una institución académica que este año ha cumplido su 50 aniversario.

¿Cómo valora el largo proceso electoral que le ha llevo a ser elegido en segunda vuelta?

Se ha hecho un esfuerzo muy grande, han sido unas elecciones muy complejas con cuatro candidatos y dos vueltas, y una campaña de prácticamente un mes de duración, que es un tiempo excesivo que de alguna manera termina tensando el día a día. Y la comunidad universitaria necesita tranquilidad, no estar tan agitada durante tanto tiempo. Pero ya ha pasado, y ahora hay que mirar con mucho optimismo al futuro.

¿Cuáles son los retos que le gustaría materializar en los seis años que tiene por delante de mandato?

Quiero hacer de la UMA una universidad líder, de vanguardia. Se ha hecho mucho, muchísimo en estos cincuenta años de vida, pero hay importantes desafíos por delante. Cuando yo llegué a la universidad allá por el año 1984, casi cuarenta años que se dice pronto, la UMA estaba prácticamente en medio del campo, en lo que hoy es el distrito de Teatinos, el último que se ha creado en la ciudad, convertido en todo un punto neurálgico.

Groso modo, ¿cuáles van a ser las principales e inmediatas prioridades que ponga en marcha en cuanto prometa el cargo en enero?

Hay que implementar iniciativas estructurales que tienen que ver con la finalización de obras que están actualmente en fase de licitación, como ocurre por ejemplo con la Facultad de Turismo y Comercio, o realizar la mudanza del pabellón de gobierno. En lo que atañe a las personas, me he comprometido a abordar la nueva relación de puestos de trabajo, personal técnico, de gestión y de administración y servicios, (PTGAS). Se trata de un colectivo indispensable para el buen funcionamiento de las múltiples actividades propias de la universidad. Su intervención, apoyo y asesoramiento son cruciales para garantizar la gestión y administración de toda la institución. De hecho quiero poner en valor el compromiso que adoptó ese personal en tiempos de pandemia gracias al cual la UMA pudo seguir funcionando en el día a día. Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a lo que se hizo.

Respecto al estudiantado, ¿qué relación le gustaría establecer con ese también importante colectivo y sustento para la institución, y que mensaje le gustaría trasladarle?

Sin duda alguna, voy a desarrollar un contacto mucho más estrecho y continuo. Quiero que los alumnos sientan la universidad, su universidad, como alma mater. Serán protagonistas de todo lo que se ponga en marcha.

Todos los planes y compromisos que usted tiene en mente han de pivotar sobre la temida financiación, que pende del gobierno andaluz…

Hay que velar enormemente por esa materia. Mi propósito es poner en marcha desde el minuto uno una labor de negociación con la Junta de Andalucía para poder conseguir la financiación adecuada a la mayor celeridad posible. Me gustaría recordad que la Universidad de Málaga fue muy generosa con la administración andaluza en tiempos de pandemia, éramos la más saneada de toda la comunidad autónoma, con un remanente importante que cedimos a la Junta porque hacía falta liquidez en tiempos tan duro. Ahora reclamamos un tratamiento especial, cercano, propio de una institución ante una de sus mejores universidades públicas y por ahí hemos de empezar la negociación. En definitiva, hemos de tener los recursos necesarios para ser la universidad que merece una provincia de la altura y categoría de Málaga.

¿Cómo ve la llegada y proliferación de Universidades privadas en Málaga?

Lo veo dentro de la lógica; somos una ciudad y provincia cosmopolita, de las más importantes de Europa, y como en cualquier otra capital de nuestro tamaño y dinamismo hay universidades privadas. También las hay en Madrid, por ejemplo, y no por ello la Complutense, la Autónoma o la Politécnica han dejado de ser lo que eran. Nunca vamos a ser una universidad más de Málaga, vamos a ser la Universidad de Málaga y teniendo una defensa de lo público y visión estratégica del futuro, no tenemos por qué temer nada. La competencia con las privadas no ha de ser ningún problema.

¿Cómo se visualizan los próximos cincuenta años?

Tenemos por delante muchos retos, especialmente a la hora de adaptar el mapa de titulaciones, seguir potenciando la investigación, cuidado especial a las sociales, jurídicas, a las humanidades, que albergan grandes valores…en definitiva, hacer de la UMA un centro de docencia de calidad insuperable y excelente. Se abre por tanto un período enormemente ilusionante que contempla entre otros la reforma de nuestros estatutos para lo que se abrirá un gran debate que a buen seguro será apasionante y enriquecedor,