Las renovables tras el apagón: «No hay que culpar a nadie»

El debate sobre la energía está más candente que nunca tras el apagón que sufrió España el pasado 28 de abril. Un episodio que dejó al descubierto las fallas del sistema y cuyas causas no han sido aclaradas todavía. Algunas voces culpan a las energías renovables del incidente, apuntando a una posible sobrecarga en la red por la gran cantidad de plantas fotovoltaicas instaladas recientemente. Sí es verdad que las renovables están en auge, pero la patronal andaluza del sector deja claro que «no hay que culpar a nadie». Así lo asegura a LA RAZÓN Alfonso Vargas, presidente de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner), quien apunta que buscar responsables en estos momentos, cuando todavía no se saben las causas, «es complicado». «La culpa no ha sido de las renovables ni tampoco de otras energías. Esto no es una cuestión de unas sí y otras no. Esto va sobre la gestión del sistema por las razones que sean», apunta.

«Ha habido un incidente, que no sabemos cuál es, que ha hecho que se desconecten ciertas bolsas de energía», señala, además de apuntar que «el sistema está hecho para desconectarse ante alguna incidencia». A juicio de Vargas, ahora «hay que clarificar ese episodio y poner los medios necesarios para que no vuelva a ocurrir». En este punto, el presidente de Claner subraya las bondades de las renovables. La principal de ellas, la ausencia de emisiones contaminantes, por lo que se convierten en un actor fundamental en la lucha contra el cambio climático. En el plano económico, la energía verde es más barata en el mercado, lo que la convierte en muy atractiva en estos momentos. «La energía nuclear tiene el problema de la subsistencia sin ningún incentivo, por eso se reclama que el Gobierno aporte soluciones», señala Vargas. No obstante, reconoce que la nuclear, técnicamente, «es una energía de base que no está sometida a que haya o no viento o sol. Tiene también sus ventajas». Con todo, confía en que el operador, Red Eléctrica, encuentre el mix correcto. «No debemos abandonar el desarrollo de las renovables en favor de otra energía, pero está claro que el futuro pasa por la fotovoltaica y la eólica».

Actualmente el sector vive un momento dulce en Andalucía, con casi 14.000 megavatios instalados. Unos 4.000 corresponden a la energía eólica y casi 8.000 a la fotovoltaica tanto en suelo como en techo para autoconsumo. «Somos líderes a nivel nacional. El 40% del crecimiento en España lo está absorbiendo Andalucía», apunta Vargas, además de señalar que el año pasado se instalaron casi 2.400 megavatios. «Crecemos a un ritmo de 6.000 megavatios anuales», por lo que las previsiones son optimistas. De hecho, cuando se materialicen los proyectos en cartera se pondrán generar casi 10.000 megavatios más en los próximos cuatro años. «Las perspectivas son inmejorables».

Un obstáculo en este crecimiento imparable son las infraestructuras de transporte eléctrico. «Es un tema que planteamos hace tiempo, antes del crecimiento de las renovables durante esta década», recuerda el presidente de Claner. Un asunto que se empezó a paliar, en parte, con la anterior planificación, pero «fue insuficiente». Entonces, se materializó el nuevo eje oriental hasta Baza, que tiene que completarse todavía hasta Almería. «Esperamos con expectación la nueva planificación. La ministra dijo recientemente en Sevilla que habrá nuevos ejes en las zonas oriental y occidental, además de Córdoba. Son muy importantes para dar salida a las líneas que generamos en Andalucía». Con una red de transporte eléctrico más tupida «la capacidad disponible aumentará», además de incrementarse la seguridad, un extremo de vital importancia para evitar sucesos como el reciente apagón.

En cuanto a la inversión estatal en este ámbito, Claner confía en que el suceso del 28 de abril no haga cambiar los planes. Es más, «debería incrementarse para evitar el temido N-1». «Si quieres un buen seguro, tienes que pagar más primas. Pues aquí pasa exactamente lo mismo ya que la seguridad es lo primero».

La simplificación administrativa es fundamental para la puesta en marcha de proyectos de energía renovable y, en este sentido, la patronal se muestra satisfecha con las acciones que lleva a cabo la Junta. «Siempre ha puesto de su parte, pero se puede avanzar un poco más». En concreto, reclama más funcionarios en algunas delegaciones provinciales y un mayor esfuerzo en la digitalización.