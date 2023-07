El revolucionario programa de Teresa y Kichi: de llevar a Cádiz el Constitucional a condones gratis para todos

Adelante Andalucía se define como "el partido andaluz". Es la particular formación política de la ex diputada Teresa Rodríguez y del ex alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', que nunca deja indiferente. De cara a las elecciones generales han optado por concentrar sus esfuerzos en una sola provincia, Cádiz, con el objetivo de que la voz más andalucista del actual contexto político sea oída en el Congreso de los Diputados. Un proyecto político que pone "Andalucía en el centro" y cuyo programa contiene medidas un tanto revolucionarias. En consonancia con este principio, y apelando a la desconcentración del Estado, ubicaría el Tribunal Constitucional en Cádiz, Adif en Jerez de la Frontera o los Puertos del Estado y el Salvamento Marítimo en Algeciras.

La candidata al Congreso de Adelante Andalucía es Pilar González. En su decálogo de propuestas, por ejemplo, hay un apartado específico sobre "maternidades y sexualidades libres y protegidas" que, al margen de incluir el "aborto libre, gratuito, accesible y en la pública", aboga por la "gratuidad de los métodos anticonceptivos", la asignatura reglada en los institutos de Educación afectiva sexual y la ampliación del permiso de maternidad a un año acumulable con el actual de paternidad.

Prohibición de los despidos objetivos y de los ERTEs en las empresas con beneficios, recuperar las indemnizaciones por despido previas a las reformas de Zapatero y Rajoy, jornada laboral de 32 horas sin reducción laboral -bajo el eslogan "trabajar menos para trabajar todos y todas"-, fijar la jubilación en los 62 años -"como en Francia"-, subida "automática" de salarios y prestaciones con la inflación y creación de un red de supermercados públicos son algunas de las iniciativas en materia social y laboral.

En vivienda, algunas de las medidas serían intervenir los alquileres para que no superen el 30% de los ingresos medios de cada distrito urbano o municipio, expropiar para alquiler social viviendas abandonados de bancos y fondos buitre, regular licencias para vivienda estacional haciéndolas rotatorias para que no impidan a las familias alquilar viviendas todo el año en las zonas turísticas o parar la macroinstalaciones fotovoltaicas y eólicas

Adelante Andalucía pondría fin "a los privilegios de la jerarquía de la Iglesia", haciendo "devolver al dominio público bienes, inmuebles, documentos, calles y plazas que le regaló el franquismo", obligando a pagar el IBI y eliminando la asignatura de Religión en las aulas.

Adelante propone el fin del "extractivismos", acabar con el llamado "triángulo del cáncer entre Cádiz, Huelva y Sevilla", un plan de reindustrialización porque "no podemos vivir solo del turismo" o el pago de la deuda histórica que "PP, PSOE y Sumar solo piden cuando no gobiernan en Madrid.

En política internacional, plantea la organización de un referéndum de autodeterminación de la República Árabe Saharaui Democrática en los términos en los que lo aprobó la ONU.