La ROSS reúne a Chaikovski, Schumann y Richard Strauss en el tercer concierto de la temporada de abono

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrece este jueves, 23 de octubre, y el viernes, 24, el tercer concierto de la temporada de abono, con el programa 'Sinfónico 03: Romanticismos', en el que interpretará obras de Chaikovski, Schumann y Richard Strauss. La cita es en el Teatro de la Maestranza a las 20,00 horas.

Según indica la entidad en una nota de prensa, la maestra Shi-Yeon Sung, principal directora invitada de la ROSS desde esta temporada, será la encargada de dirigir este programa. Sung ha dirigido orquestas como la Royal Concertgebouw Orchestra, la Orquesta Filarmónica de Radio France, la Filarmónica de Los Ángeles y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera.

El programa se abre con la 'Obertura-fantasía Romeo y Julieta' de Piotr Ilich Chaikovski, inspirada en el drama de Shakespeare. La segunda obra del repertorio será el 'Konzertstück para cuatro trompas y orquesta' de Robert Schumann, escrita en 1849. El cuarteto de trompas está formado por los trompistas Matías Piñeira, Juan Manuel Gómez, Adrián Díaz Martínez, y el profesor de la ROSS, Joaquín Morillo Rico.

El concierto culmina con la 'Suite de El caballero de la rosa', de Richard Strauss. Las entradas están disponibles en la página web oficial de la ROSS.