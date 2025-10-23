Detienen en Cuba a magnate chino del fentanilo buscado por Estados Unidos

Las autoridades cubanas han arrestado en La Habana a un ciudadano chino acusado de liderar una red internacional de tráfico de fentanilo, una droga sintética altamente letal. Según informó la agencia AFP, el detenido, identificado como Zhang Yifeng, estaba siendo buscado por la justicia estadounidense desde 2023 por su presunta implicación en el envío de precursores químicos a México y EE.UU. El arresto se produjo en un hotel de lujo de la capital cubana, donde Zhang residía bajo identidad falsa.

El fentanilo es un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína. En Estados Unidos, ha sido responsable de más de 70.000 muertes por sobredosis en 2024, según datos de los CDC. Zhang Yifeng está acusado de haber coordinado el envío de sustancias químicas desde laboratorios en China hacia cárteles mexicanos, que luego las procesaban y distribuían en EE.UU. y Canadá. Su detención representa un golpe significativo contra las redes de suministro.

El Departamento de Justicia estadounidense ha solicitado formalmente la extradición de Zhang, en virtud de acuerdos bilaterales de cooperación judicial. Aunque Cuba y EE.UU. no mantienen relaciones diplomáticas plenas, existen mecanismos de colaboración en materia penal desde 2017. Según Reuters, funcionarios cubanos han confirmado que el detenido será interrogado por fiscales locales antes de decidir sobre su entrega.

La detención de Zhang Yifeng se enmarca en una serie de operaciones recientes contra el crimen organizado en el Caribe. En septiembre, las autoridades cubanas interceptaron un cargamento de metanfetamina en tránsito hacia Europa. El Ministerio del Interior ha declarado que “Cuba no será refugio para delincuentes internacionales” y que se reforzarán los controles en puertos y aeropuertos.

Zhang utilizó pasaportes falsos emitidos en Hong Kong y República Dominicana para ingresar al país. Se alojaba en el Hotel Nacional de Cuba bajo el nombre de “Lin Wei” y realizaba frecuentes transferencias bancarias a cuentas en Asia. La policía cubana logró identificarlo tras una alerta emitida por Interpol.