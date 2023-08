El sector del golf mueve más de 2.000 millones en Andalucía

El golf atrae a Andalucía a cerca de un millón de jugadores al año y deja unos ingresos de entre 1.800 y 2.200 millones de euros. «Es un sector que ha evolucionado muchísimo en uno de los elementos más críticos, que es la sostenibilidad», aseguró el consejero de Turismo, Arturo Bernal, en una visita a la finca malagueña donde se celebrará la Copa Solheim del 18 al 24 de septiembre.

En este sentido, Bernal destacó que «ningún campo de golf en Andalucía se está regando con agua potable». Actualmente, el 80% de los campos se riega con agua regenerada, y los que no tienen posibilidades para ello porque «las instalaciones que tenía que haber preparado el Gobierno de España no se han terminado», se están regando con agua no potable. El consejero remarcó las «implicaciones positivas» que tiene el golf desde el punto de vista turístico, ya que atrae a un visitante con una estancia media de 11 días y un gasto medio diario de entre 180 y 200 euros por persona.

Bernal aseguró que la Copa Solheim es «un grandísimo evento» que situará a Andalucía «nuevamente como un lugar de referencia» en el mundo del golf. Además, pronosticó que este torneo «generará un nuevo icono: Finca Cortesín, igual que ya lo es Valderrama», que en 1997 acogió la Copa Ryder, la competición masculina que enfrenta cada dos años a EE UU y Europa y que «todavía sigue generando efectos positivos» a la marca y reputación del destino.

Con más de cien campos, «Andalucía es, sin duda, la casa del golf en Europa», subrayó el titular de Turismo, quien recordó que el 80% de ellos se encuentran en la denominada «Costa del golf», situada entre Málaga y Cádiz.

Las instalaciones de Finca Cortesín están «en perfecto estado», aseguró Bernal, reconociendo así el «esfuerzo» que está realizando este complejo para acoger la Solheim. Un total de 82.000 entradas se han vendido hasta la fecha para este evento y la mitad de ellas han sido adquiridas desde Reino Unido e Irlanda, un 20% desde España, otro 20% del resto de la Unión Europea, y en torno al 6% desde EE UU, cuando la media habitual desde este último es del 2-3% en las competiciones celebradas fuera del país.

Se trata de una «distribución interesante» para la estrategia de internacionalización de la Junta en el segmento de golf, sostuvo el consejero.

El impacto mediático de la Copa Solheim fue valorado inicialmente por algunas consultoras en unos 20 a 25 millones de euros, creció hace un año a los 150 millones, y «en los últimos informes ya lo sitúan en 200 millones», a los que se añaden unos 300 millones de impacto económico directo e indirecto de la prueba. «En términos globales, la Solheim va a tener un impacto económico directo e indirecto, y de imagen, de más de 500 millones de euros», especificó.

En la competición estarán presentes las 24 mejores jugadoras europeas. A este respecto, el consejero dijo que el equipo español cuenta con Carlota Ciganda y confió en poder sumar una segunda jugadora andaluza, en función de cómo se posicione en estas semanas, especialmente en el Abierto Británico.

«Podremos contar con ella si alcanza posicionarse en los dos o tres primeros puestos. Sería un grandísimo resultado y tendríamos a una jugadora local, lo que seguramente concitaría muchísima más expectación y atención de la comunidad local, que de forma masiva va a atender este torneo», remarcó el consejero valorando el impacto del torneo.