Mourinho se rinde ante Joaquín: “Si uno de fuera no lo sabe no puede pensar que tiene 41 años. Es fantástico”

Trató de ficharlo hace dos décadas, cuando era entrenador del todopoderoso Chelsea y Joaquín comenzaba a deslumbrar en el Betis. El del Puerto decidió “la felicidad” de quedarse en casa. Roma y Betis se enfrentaban en el Olímpico, con Mourinho ahora como técnico del equipo italiano y el 17 bético aún en activo con 41 años. Pellegrini cambió a Joaquín y Mourinho le mostró sus respetos con un abrazo.

Tras el partido, el técnico luso lo explicó: “Si uno de fuera no lo sabe no puede pensar que tiene 41 años. Estos jugadores que siguen, como él o Ibrahimovic, siguen por amor al fútbol. No es un euro más o menos, es amor al fútbol. Tengo mucho respeto por él”.

Joaquín correspondió sus palabras: “Mourinho me ha felicitado. Me ha dado un abrazo, he sentido el cariño, la admiración que nos tenemos. Son muchos años que nos conocemos. Es una satisfacción personal, sobre todo mía”.