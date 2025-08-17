Fallece una persona en un atropello en la localidad sevillana de Alcalá del Río

Una persona, de la que se desconocen más datos, ha fallecido este domingo tras ser atropellada en la localidad sevillana de Alcalá del Río, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

El teléfono 112 ha atendido a las 8:15 horas varios avisos de socorro que alertaban de un atropello en la carretera de San Ignacio del Viar e indicaban que había un vehículo fuera de la vía caído a un canal de unos dos metros.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos de la Diputación Provincial, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local, que se han desplazado al lugar.

Los operativos han confirmado al 1-1-2 el fallecimiento de una persona en el siniestro, del que tampoco han trascendido más datos.