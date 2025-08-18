Una línea de Tussam conectará Sevilla Este y el Hospital Macarena desde el 20 de noviembre

La futura línea Sevilla de Tussam que unirá el distrito de Sevilla Este y el Hospital Macarena, actualmente en estudio, está previsto que entre en servicio antes de que finalice el año, e incluso hay ya fecha anotada para ello: "Vamos a intentar que sea el 20 de noviembre cuando entre en funcionamiento".

Así lo ha anunciado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), en declaraciones a Europa Press. "Es curioso que un barrio de casi 100.000 habitantes como es Sevilla Este haya estado tan abandonado desde el punto de vista de la movilidad y del transporte público por parte de los gobiernos socialistas", ha añadido.

Sanz se ha referido al respecto al Tranvibús --en este momento está en marcha una obra "que pretendemos que dé solución también a esa movilidad" en ese barrio--, "pero, evidentemente, tampoco nos vamos a olvidar de que la solución para ese distrito, Sevilla Este-Alcosa-Torre Blanca, es la línea 2 de metro".

En cuanto a las líneas que prestan servicio al Polígono Sur, Sanz ha remarcado que "no se ha suprimido ninguna; sí se han cambiado algunos itinerarios de algunas de ellas". En este punto ha esgrimido un problema de seguridad ciudadana "en algunos puntos muy concretos" del barrio.

"Fue una decisión del comité de empresa que respalda la dirección de Tussam y este equipo de gobierno. Hasta que no se restituyan esas condiciones de seguridad, entendemos que los conductores no quieran hacer ese servicio; no sólo por la seguridad de ellos sino por la de los propios usuarios del transporte público", ha añadido Sanz.

Durante el pasado mes de mayo se produjeron cambios en los recorridos de las líneas 30, 31 y 32, a raíz de algunos episodios de apedreamientos a los vehículos, si bien desde el Consistorio apuntaron que "tan solo tuvieron una modificación de alguna parada, trasladándose no más allá de 350 metros la más lejana y 70 metros la más cercana".

Tussam anunció que el día 2 se retomarían los recorridos habituales tras tres meses de desvíos, después de las críticas suscitadas en los colectivos vecinales y entre la oposición municipal, pero la empresa de transportes, un día después de recuperar esos trazados, decidieron mantener dichos desvíos por nuevos apedreamientos.