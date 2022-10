Exedil del Ayuntamiento de Sevilla asegura que no le consta que IU recibiera pagos de Fitonovo

El exconcejal de Sevilla por Izquierda Unida José Manuel García ha asegurado este martes en la Audiencia Nacional que no le consta que el partido recibiese dinero de la empresa Fitonovo entre 2010 y 2011 tras conseguir una adjudicación que se encuentra bajo sospecha de corrupción.

La Audiencia Nacional ha celebrado la segunda jornada del juicio por presuntas adjudicaciones irregulares a la empresa Fitonovo en Sevilla y Algeciras (Cádiz) a cambio de comisiones o regalos a altos cargos y funcionarios municipales, en el que el PSOE e Izquierda Unida figuran como partícipes a título lucrativo al considerar el fiscal que pudieron haber sacado provecho de la trama.

Después de que el lunes reconociesen los hechos una decena de acusados tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, incluido algún exconcejal socialista y miembro de Izquierda Unida, esta sesión se ha centrado en los testimonios exculpatorios de quienes no han admitido el escrito de acusación del fiscal. Uno de ellos ha sido José Manuel García, concejal delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo de Sevilla entre 2008 y 2011, a quien se acusa de haber intervenido “decisivamente” como dirigente de IU “en recibir para el partido determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo” de varios contratos de obras relativos a once campos de fútbol.

Acusación de la que se ha desmarcado García al asegurar que no tuvo “nada que ver” con la gestión y adjudicación de dichos contratos, dado que no se tramitaban en su departamento, y ha subrayado que no le consta que Izquierda Unida recibiese dinero de Fitonovo.

Además de señalar que no ha tenido responsabilidad en las finanzas del partido, ha indicado que “evidentemente” no tiene “ningún conocimiento” de que a la formación llegasen pagos procedentes de esa empresa ni de que Antonio Miguel Ruiz Carmona, miembro de IU, pidiese dinero a la empresa tras la citada adjudicación.

Ruiz Carmona es uno de los acusados que reconocieron los hechos por los que le acusa el fiscal, entre ellos haber recibido dos pagos de 70.000 y 85.000 euros procedentes de la “caja B” de Fitonovo entre 2010 y 2011, uno de ellos en una caja de zapatos, con destino a la formación, algo que también negó la abogada de IU.

También ha declarado este martes Joaquín Guillermo Peña Blanco, director de Medio Ambiente en Sevilla por el PP desde junio de 2011, que ha negado haber favorecido a ninguna empresa, tampoco Fitonovo, en ningún proceso de adjudicación. Se ha esforzado asimismo en despejar cualquier sospecha de haber recibido como regalo un Volkswagen Passat en 2013, vehículo del que pagó -ha dicho- “hasta el último euro”.

El juicio continúa mañana con la declaración de quien fuera teniente de alcalde de Sevilla por Izquierda Unida Antonio Rodrigo Torrijos para después comenzar con los interrogatorios de la pieza centrada en los contratos conseguidos por Fitonovo en Algeciras, en la que está acusado su exalcalde, el socialista Diego Tomás Sánchez Rull.