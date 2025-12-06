La casa de Gerena que es todo un homenaje a la Navidad

Una casa en la localidad sevillana de Gerena se ha convertido en un atractivo turístico más durante las fiestas navideñas, gracias al empeño que su propietaria pone en los adornos, una tradición de la que disfrutan, sobre todo, los niños del pueblo que cada año -desde el puente de diciembre- se acercan para pasear y disfrutar de todos los detalles.

Su propietaria, Guillermina Macías, se afana cada año para que nada falte en su casa para celebrar las fiestas, y lo hace a lo grande desde la fachada, con unos grandes adornos saludando desde su balcón a todas las personas que pasan por la calle y anunciando la inminente llegada de 2026.

Hace muchos años que mantiene esta tradición, que solo interrumpió en 2024 porque su marido, José Bezón, falleció en marzo y ella decidió parar ese año y coger fuerzas para la Navidad del año siguiente, como explica a las personas que se acercan estos días a las puertas de su vivienda y que la felicitan por haber retomado su idea tras el parón del año pasado.

Al lado de un colegio

La casa de Guillermina y José está estratégicamente situada. Se encuentra en el número 5 de la calle Fray Leopoldo, a pocos metros del colegio del municipio, donde los niños y niñas se toman ya como una actividad extraescolar más acudir a ver sus adornos a la salida de las clases.

De hecho, Guillermina abre de par en par las puertas de la vivienda poco antes de las dos de la tarde, pone en su entrada dos macetas de flores de Pascua y activa los dispositivos sonoros para ambientar la visita.

No han pasado más de unos segundos desde que suena la sirena de la escuela y ya han llegado los primeros niños a la puerta de la vivienda, donde son invitados a entrar y a recorrer todas las estancias tras ser recibidos por dos ositos con sombreros y bufandas navideños, cada una con un color distinto, para que sevillistas y béticos se sientan recibidos por igual.

El propio nieto de Guillermina es uno de los que muestra orgulloso lo que hace su abuela. Bromea con ella con que se haría rica si cobrase entrada por ver su casa en Navidad. Su abuela se encarga de todo, porque ella, afirma su hija, quiere que todo esté perfecto, a su modo, y coloca con mimo cada detalle en todos los rincones.

Premiada y reconocida

Hasta el año 2011, en Gerena había una persona que se encargaba de incentivar los adornos navideños en sus calles y casas. Pero ese año falleció Joanne Hearst Castro, una estadounidense que se había establecido en una finca, 'La caprichosa', situada a unos kilómetros del casco urbano.

Joanne era nieta de William Randolph Hearst, el magnate de la prensa que inspiró a Orson Welles para dirigir ‘Ciudadano Kane’, y se instaló en Gerena cuando conoció el pueblo y la tranquilidad de vivir en su finca. Ella financiaba el alumbrado navideño y organizaba concursos con premios en metálico para embellecer el pueblo. Guillermina revela que su casa fue reconocida en varias ocasiones.

Y ahora sigue su legado y el de su marido. Cuando se va a acercando el mes de diciembre comienzan los preparativos. Todo lo que coloca por la casa lo guarda en una buhardilla, perfectamente localizado para ubicarlo poco a poco en su lugar cuando el puente de diciembre está a la vuelta de la esquina.

Este fin de semana, Guillermina vuelve a abrir un ratito las puertas de su casa, igual que durante todas las fiestas navideñas, contenta de ver cómo disfrutan los niños con el paseo, lo que comparten sus vecinas visto el ambiente que su labor aporta a la calle durante casi un mes y medio.