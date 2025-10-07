La ciudad que tiene más iglesias después de Roma está en España

Después de Roma, la ciudad del mundo con más iglesias es la que puede pasar por la más romana de las ciudades de España.

La ciudad con más iglesias de España se encuentra en Andalucía. Se trata, además, de la segunda del mundo, sólo superada a nivel mundial por Roma a una distancia enorme. La comunidad más al Sur de la Península Ibérica destaca por estar repleta de templos católicos: iglesias, capillas, basílicas, santuarios, catedrales, conventos... Y ligados a ellos hay una enorme herencia cultural y artística.

La ciudad que más iglesias tiene en España en función del número de habitantes es Sevilla con 125. Todas sus iglesias son un reclamo turístico. Sólo la Catedral y la Giralda y la iglesia de El Salvador superan el millón y medio de visitas al año.

Dentro de los templos más populares se encuentran también la Basílica de la Macarena, la Basílica del Gran Poder en el barrio de San Lorenzo, la Capilla de los Marineros en Triana, la iglesia del Salvador en la Alfalfa o la Iglesia de San Luis de los Franceses.

La segunda ciudad de España, por detrás de Sevilla, con más templos religiosos es Madrid, que cuenta con 84. Y en tercer lugar se encuentra Valladolid, que tiene 57 templos católicos. En cuanto a pueblos, la localidad malagueña de Antequera es por habitante la que cuenta con más templos cristianos de toda España, ya que tiene 33 iglesias para sus más de 41.000 habitantes.