Antonio del Castillo estalla: "Quince años soportando injusticias"

Cientos de personas se congregaron en las inmediaciones de los juzgados de Sevilla, un año más, para reclamar la repetición del juicio del crimen de Marta del Castillo. El abuelo de Marta, José Antonio Casanueva, reclamó la reapertura del caso, más allá de la pieza para localizar el cuerpo de la joven. "No comprendemos este sistema penal", indicó. "Hay dos personas que han metido y han dado lugar a equivocar al juez, por qué no se puede repetir ese juicio", cuestionó. Se trata, señaló, de un caso "vano, no ha servido. Han engañado a los jueces, dicho por los mismos jueces". Un amigo de Casanueva tomó la palabra como portavoz, tras leer un manifiesto reclamando justicia. "Carcaño estuvo en San Jerónimo, El Vacie, Dos Hermanas....Si autorizaran indagar en los teléfonos del resto (de implicados) y aparecen tres en un mismo sitio, qué ocurriría. Y si aparece el cadáver habrá que juzgarlo", señaló. "¿Y si los otros dos teléfonos aparecieran en León XIII a las 1 o 1:30, hay dos teléfonos, cuando huele a lejía?, se preguntó también, reclamando "que la familia pueda descansar tranquila".

El padre de Marta, Antonio del Castillo, fue contundente a través de la antigua Twitter: "Es aquí donde se hallan los responsables de que Marta no aparezca, aludiendo a leyes proteccionista a los derechos individuales. Que fuera la hija de uno de ellos, a ver dónde estarían esas mismas leyes. 15 años soportando INJUSTICIAS", indicó publicando una imagen de los juzgados.

Los aledaños de los Juzgados del Prado de San Sebastián serán este miércoles a las 11,00 horas el escenario de una concentración, destinada a conmemorar los 15 años del crimen de Marta del Castillo, la joven por cuyo asesinato fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel; un hecho que conmocionó a la sociedad sevillana y que sigue sin resolver por completo a cuenta de que el cadáver de la víctima sigue sin ser localizado. Para ello, la Policía Nacional trabajaría ya sobre los resultados del informe pericial informático encargado sobre los datos crudos del teléfono móvil de Carcaño.

José Antonio Casanueva, abuelo de Marta del Castillo, hizo un "llamamiento ciudadano" para participar en la concentración. En enero de 2023, el abuelo de Marta encabezó un recorrido silencioso y una ofrenda floral ante los juzgados del Prado de San Sebastián.

Tres lustros después del crimen, la investigación ha dado un nuevo varapalo a la familia. Tras años luchando para que se indagara en el teléfono de Carcaño, los resultados son escasamente concluyentes y el juez descartó desde el inicio indagar en los terminales del resto de implicados: Javier Delgado, hermano de Miguel; de su novia, María García; y de los amigos de Carcaño Samuel Benítez y Javier García Marín, alias «el Cuco». Las esperanzas de encontrar a Marta vuelven a estar en manos de su asesino confeso, descrito por los informes psicológicos, por la Fiscalía y por su propia abogada defensora como un «mentiroso compulsivo», un «narcisista» y un «psicópata de manual». Miguel Carcaño no ha dado menos de siete versiones del crimen, más aún si se tienen en cuenta diferentes matices en las mismas. La última fue que a la joven sevillana la mató Javier Delgado tras una discusión entre los hermanos por un tema de deudas con el piso de León XIII, el escenario del crimen que en un arrebato de desesperación llegaron a comprar los padres de Marta años después del crimen para ofrecérselo al propio Carcaño a cambio de la verdad. La primera versión, según la que fuera abogada defensora de Carcaño, es la «más creíble»: mató a Marta tras una discusión de un golpe con un cenicero y con ayuda de terceros –Samuel y «el Cuco» en las primeras testificales ante la Policía reconocieron los hechos– tiró el cuerpo al río Guadalquivir. El fiscal considera también que la confesión de violación de Miguel también fue real. La sentencia del «caso Marta» dice, literalmente, que Carcaño mató a Marta «de una hipérbole», en referencia «al golpe sorpresivo propinado con la mano derecha» y a la trayectoria de la agresión «de atrás hacia delante y de arriba y abajo» que «impactó en la sien izquierda de la menor», según la primera reconstrucción.

El Motorola U9 intervenido señala seis nuevos posicionamientos: en Dos Hermanas y en la zona norte de Sevilla capital (junto al cementerio de San Fernando y el asentamiento chabolista de El Vacie) pero no se puede confirmar el día y hora de las localizaciones. Fuentes del caso apuntan que hay escasas expectativas con los nuevos datos para localizar el cuerpo.

El perito resalta entre los mensajes recibidos uno del día previo al crimen «sobre una deuda en el pago de la línea telefónica, cuando dicha tarjeta SIM es de prepago y no de línea de contrato». Según el informe, al ser un terminal con tarjeta prepago, existe la posibilidad de que otra tarjeta SIM se utilizara en el terminal. En cualquier caso, Miguel no tenía menos de tres números en aquella fecha. El denominado en la sentencia de la jurisdicción de adultos como «apagón de los móviles» supuso uno de los principales escollos de la investigación. Los implicados tenían sus teléfonos apagados: entre las 21:30 y las 23:30 del 24 de enero y, posteriormente, entre las 1:30 y las 4:00 de la madrugada del día 25. En las diligencias de 2009, se utilizaron las antenas de los móviles para localizar las llamadas efectuadas por los implicados, lo que, unido al «apagón» de los teléfonos, dificultó el conocimiento de la ubicación exacta de los acusados. En el juicio, sólo fue condenado Carcaño y, por la vía de menores, «El Cuco». La familia de Marta habla abiertamente de «una mano negra» relacionada con la entonces pareja del hermano de Carcaño para explicar las lagunas del caso.

Apoyo de las autoridades

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, recordaron los 15 años del crimen. En una publicación en la red social X, antes Twitter, el presidente andaluz indicó que "se cumplen 15 años del asesinato de Marta del Castillo en Sevilla y es desgarrador que su familia siga sin poder despedirse de ella". "Un crimen que nos rompió el alma y que aún hoy lo sigue haciendo", ha enfatizado Moreno enviando "un fuerte abrazo a su familia y amigos", publicó.

Por su parte, José Luis Sanz, indicó en la red social X que "hace 15 años, Sevilla se unió para llorar el asesinato de una joven a la que jamás olvidaremos". "Mi abrazo a su familia, que sigue sin poder despedirse de ella. Un crimen que sigue rompiéndonos el alma. Siempre estará con nosotros", añadió.