El Teatro Lope de Vega reabrirá en septiembre de 2026 para la Bienal de Flamenco.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado que continúa avanzando en las obras de rehabilitación del Teatro Lope de Vega, un espacio emblemático de la ciudad que, tras años de abandono, está siendo recuperado por el gobierno de José Luis Sanz para garantizar su reapertura en septiembre de 2026, coincidiendo con la próxima Bienal de Flamenco.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha informado sobre el estado de los trabajos, subrayando que la recuperación del teatro ha sido una prioridad absoluta para el gobierno de José Luis Sanz desde el primer día. En este sentido, aclaró por qué se ha llegado a la situación actual. "El estado deplorable del teatro no es fruto de la casualidad, sino de años de dejadez por parte del anterior gobierno. Tanto es así que las condiciones en las que se encontraba ponían en riesgo la seguridad de los trabajadores, las compañías y los artistas”, puntualizó.

Moreno ha recordado que en septiembre de 2022 el gobierno del PSOE cerró el teatro de forma improvisada y sin un plan, dejando en el aire su futuro justo antes de la Bienal de Flamenco, el evento cultural más importante de la ciudad y ha señalado que “hoy, los mismos que abandonaron el Lope de Vega, los mismos que bloquearon su rehabilitación, vienen ahora con discursos oportunistas y populistas intentando presentarse como sus salvadores”.

Desde la llegada del gobierno de José Luis Sanz, el Ayuntamiento ha trabajado de manera continua en la recuperación del teatro, superando obstáculos administrativos y el bloqueo de la oposición. En este sentido, Moreno ha recordado que el PSOE votó en contra de la modificación presupuestaria presentada en Pleno Municipal el pasado 28 mayo de 2023, lo que supuso un retraso de meses en el inicio de las obras y declarado que “a pesar de ello, el Ayuntamiento no se detuvo y hoy con una inversión de más de 2 millones de euros para la reapertura del Lope de Vega, ya hay 1,7 millones de euros en ejecución y tramitación para la rehabilitación del teatro. Una cifra que constata que llevamos mucho tiempo trabajando para que la reapertura del Lope de Vega sea una realidad”.

De igual manera, la edil de Cultura ha señalado que “esto no se habría logrado sin una gestión seria y comprometida desde el primer momento. Estamos llevando a cabo una reforma integral de alta calidad, no solo en el interior del teatro, sino también en sus espacios anexos y su entorno. No se trata de un simple lavado de cara, sino de una intervención meticulosa y de largo alcance”.

Además de la rehabilitación del teatro, el Ayuntamiento ya está trabajando en la programación cultural para las próximas temporadas y es por ello que Angie Moreno ha informado que “no solo queremos rehabilitar el edificio, sino garantizar que tenga una programación a la altura de su historia y de su importancia para Sevilla. Ya estamos trabajando en la temporada 2026/2027, asegurando una oferta de primer nivel con artistas y compañías de renombre”.

“Asimismo, la reforma del Lope de Vega irá acompañada de una intervención en su entorno urbano, con una inversión de más de 5 millones de euros para la reurbanización, la mejora de zonas ajardinadas y la eliminación definitiva de las antiestéticas caracolas”, ha abundado Angie Moreno.

Por último, Angie Moreno ha concluido que “el Teatro Lope de Vega está más cerca que nunca de recuperar su esplendor. No gracias a quienes lo abandonaron, sino gracias al gobierno de José Luis Sanz que cree en la cultura, que trabaja con seriedad y que cumple con su palabra”.

Actuaciones finalizadas y en marcha

Actualmente, muchas de las mejoras ya están finalizadas o en ejecución, asegurando que el teatro estará completamente operativo para la Bienal de Flamenco de 2026. Entre los trabajos ya concluidos, destacan la restauración y puesta a punto de la lámpara principal del teatro, que ha sido completamente rehabilitada para recuperar su esplendor original, la adquisición de nuevos proyectores digitales, que permitirán mejorar la calidad de las producciones y garantizar una experiencia visual de primer nivel, y la digitalización del sistema de sonido e iluminación, una modernización imprescindible para adaptar el teatro a las necesidades técnicas actuales y optimizar sus prestaciones.

Además, otros elementos clave se encuentran en proceso de tramitación o ejecución. La plataforma de elevación para trabajos en altura en el escenario ya está en trámite de compra y estará completamente instalada a finales de 2025, facilitando así los montajes escénicos con mayor seguridad y eficiencia. Del mismo modo, los motores de la caja escénica y el elevador, piezas fundamentales para el correcto funcionamiento del teatro, se instalarán antes de que finalice 2025. En cuanto al telón cortafuegos, un elemento imprescindible para la seguridad del recinto, su instalación concluirá en abril de 2026, garantizando que el teatro cumpla con la normativa vigente en materia de protección contra incendios.

Por otro lado, las mejoras en el interior del teatro también avanzan según el calendario previsto. La puesta a punto de butacas, moquetas y entelados, que incluirá la sustitución de los materiales por telas ignífugas para cumplir con la normativa de seguridad, comenzará la próxima semana con los trabajos de desmontaje. A esta actuación se sumará la carpintería general, la adecuación de baños y la pintura interior y exterior del teatro, que concluirán en el mismo plazo, asegurando que el Lope de Vega no solo recupere su funcionalidad, sino que luzca completamente renovado y a la altura de su importancia como referente cultural de Sevilla.

Con estos avances, el Ayuntamiento de Sevilla reafirma su compromiso con el Teatro Lope de Vega, garantizando que será un espacio renovado, moderno y seguro, listo para volver a ser el gran referente cultural de la ciudad.