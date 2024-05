El SUP denuncia la dejadez de la Junta de Andalucía con la Unidad Adscrita

El Comité Federal Territorial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Andalucía vuelve a reiterar "el abandono y desidia por parte de los organismos políticos de la Junta de Andalucía con respecto a los integrantes de la Unidad de Policía Nacional adscrita a esta comunidad autónoma y en relación al abono de los distintos complementos retributivos que perciben éstos por el desempeño de sus labores profesionales".

"No paramos de escuchar en prensa la alta capacitación, disponibilidad y buen hacer de los profesionales de la Unidad Adscrita, de lo cual damos fe, por parte del titular de la Consejería de la cual dependen, Sr. Antonio Sanz, haciendo valer la necesidad acuciante de la ampliación de recursos humanos en la misma y que presuntamente se viene solicitando al Ministerio del Interior y que a día de la fecha parece ser desoyen, tales pretensiones, sino con determinadas condiciones", señala el sindicato. Desde el SUP "esto nos parece una verdadera paradoja ya que los verdaderos responsables de la gestión de la unidad adscrita en lo relativo a su funcionalidad son los órganos de esta comunidad autónoma de Andalucía, y según hemos podido venir observando desde hace bastantes años, agravándose en la actualidad, es la falta de interés para al menos cumplir con esa mínima obligación, que no es otra que abonar de forma puntual, en tiempo y forma los conceptos retributivos de los que son acreedores estos funcionarios policiales, tanto los generales como los específicos, así como las diferentes indemnizaciones por razón de servicio que se producen de forma habitual", señaló el sindicato.

"Por nuestra parte esta situación ha sido denunciada anteriormente y por idénticos motivos, y aunque ha sido motivo de reuniones con responsables de gestión económica para abordar estas deficiencias, continúan con su mismo proceder y lo peor, sin signos palpables de solución, ya que los retrasos en el abono de esos complementos viene siendo y se está convirtiendo en una habitualidad, lo cual supone un desprecio al trabajo de los profesionales por su desempeño y en las condiciones de precariedad en las que lo desempeñan, y que aprovechando la ocasión llevan años sin modificaciones en las cuantías económicas más allá de aquellas que llaman coloquialmente, para salir del paso suponemos, como subidas del IPC", continuó. "A todos los trabajadores, sin excepción les gusta ser resarcidos por el trabajo previo realizado y a los compañeros destinados en esta unidad adscrita de Andalucía, por supuesto también, como no podía ser de otra forma, mas sin embargo parece que a esta administración autonómica le parece más apropiado actuar de forma unilateral y mandar a los policías sin los medios económicos necesarios y contando con el dinero de las familias de estos funcionarios para satisfacer y cumplir con sus obligaciones profesionales, verdaderamente lamentable", añadió el sindicato.

Desde el SUP "por supuesto no vamos a permitir como organización sindical que tras tantos años defendiendo los derechos de los Policías Nacionales, al fin y al cabo es lo que somos, desde ninguna institución se obstaculice, limite e impida ejercer nuestra labor de reivindicación y defensa de los intereses de los mismos, y en este caso de los compañeros de la citada Unidad Adscrita, como es lo que parece ser que se intenta por la administración autonómica, dada la falta de claridad y transparencia en sus argumentaciones y que últimamente incluso evitan entablar conversaciones con representantes de este colectivo policial para cuanto menos dar una mínima explicación, tomándose la libertad, encima, de instarnos a entrevistarnos con mandos policiales cuando los verdaderos responsables de tal falta de seriedad e ineficacia en los procedimientos de pago son los órganos administrativos encargados de la gestión económica de la Junta de Andalucía, sin que exista el más mínimo interés en la subsanación de estas deficiencias tan evidentes y flagrantes", denunciaron.

"Vamos a iniciar un calendario de movilizaciones en aras de favorecer una mejor exposición de criterios y aportar a los responsables políticos de la necesidad de abordar una serie de cambios muy necesarios y que tras casi 31 años de existencia de la Unidad Adscrita, parece ser que allí se quedaron sin atisbo de interés y disposición para su mejora, mientras se utiliza la imagen de la Unidad con propósitos e intenciones, parece ser, de rédito únicamente político, algo que nos parece cuanto menos, poco recomendable éticamente", concluyó el sindicato.