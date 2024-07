Susana Díaz, tras la revisión del "caso ERE": "Algunos ahora están intentando reescribir el pasado para quedar bien"

Los crímenes prescriben antes que las heridas. Tras la revisión del Tribunal Constitucional de las condenas del "caso ERE", el PSOE-A ha iniciado una estrategia de victimización y de puesta en valor de los ex presidentes andaluces, lo que conlleva poner en entredicho a los dirigentes que durante el proceso judicial no habrían arropado en su justa medidas a los encartados. Ante esta tesitura, la ex presidenta Susana Díaz mandó un mensaje a navegantes en su redes: "Escribe Leonardo Padura en su novela, Como polvo en el viento, que “en el socialismo nunca sabes el pasado que te espera”. Algunos ahora están intentando reescribirlo para quedar bien". La revisión del "caso ERE" internamente, en parte, ha reabierto la crisis interna del PSOE-A. Otra vertiente, la defendida por Chaves en su vuelta a la sede del partido señala que se trata "del principio del fin" del PP en la Junta de Andalucía.

En un artículo publicado en el digital HuffPostt, Espadas señala a los responsables de que el PSOE no apoyara a sus ex presidentes durante los años del proceso de los ERE. Espadas señala: "El 4 de mayo de 2015, en su discurso de investidura ante el Pleno del Parlamento andaluz, Susana Diaz dijo: "La corrupción es hoy por hoy la mayor causa de desprestigio de la política y también de las instituciones públicas. Mi Gobierno se compromete a tomar una serie de medidas en distintos ámbitos, y propongo que se enmarquen en un gran acuerdo de todos contra la corrupción. Un acuerdo que dé tranquilidad y que dé también confianza a los ciudadanos de que casos como los de los ERE o la formación, por referirme a casos andaluces, no volverán a repetirse”".

La división también se evidenció tras el último Comité Director, en el que, precisamente, se ofreció la vuelta al partido a los encausados por los ERE. La corriente crítica con la dirección del PSOE-A que se aglutina en la plataforma «Reconstrucción PSOE-A» criticó la falta de estrategia política y advirtió de que el equipo que lidera Juan Espadas está ya «en la prórroga» porque «voces de todas las provincias piden cambios por mala gestión». Esta plataforma, liderada por Luis Ángel Hierro, quien ya perdió en las primarias contra Espadas y Susana Díaz, criticó la posición de la dirección del partido en el Comité Director de este pasado jueves.

La cúpula del PSOE-A ha pasado de "pedir perdón" como hizo Susana Díaz, y ahora se le critica, a la ofensiva. Susana Díaz, todavía secretaria general del PSOE-A y líder de la oposición en Andalucía, acudió al programa «Al rojo vivo» de la Sexta y pidió «perdón a los andaluces» por el «bochornoso y lamentable» caso de los ERE. El relato del PSOE-A de aquí a las urnas será el de una operación para despojar al partido de la Junta, a pesar de que el PP antes de la sentencia de los ERE, en los comicios de diciembre de 2018, obtuvo el peor resultado de su historia. «Han dañado mucho la imagen y confianza en el PSOE y ha intentado borrar 37 años de construcción de la Andalucía que hoy conocemos y a la que no han aportado nada porque Moreno lleva seis años viviendo del cuento Moreno», señaló Espadas antes de pedir que se vuelva a llamar «presidente» a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.