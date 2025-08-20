Diez detenidos de una misma familia que abastecía de droga a una comarca de Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a diez personas de una misma familia en una operación contra el tráfico de drogas desarrollada en Lora del Río (Sevilla), con lo que se ha desarticulado un clan que trabajaba transportando droga que era reclamada por los consumidores finales, tanto en el municipio como en su comarca. En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que se trata de la operación ‘VR46’, que se inició a finales del año 2024, tras tener conocimiento los agentes de que existía un punto de venta de estupefacientes muy activo en el municipio sevillano.

El modus operandi utilizado para la distribución de la sustancia eran directamente en el punto de venta y a través del método conocido como tele-coca, mediante los que los distribuidores de la sustancia concertaban previamente un lugar para la venta, consiguiendo con ello realizar la transacción con la mayor celeridad posible. Por otro lado, también usaban el punto de venta, al que acudían los consumidores desde Lora del Río y otras localidades cercana, donde no solo obtenían la sustancia, sino también utilizaban el punto de venta como fumadero de heroína.

En los registros se intervinieron droga dosificada, en su mayoría heroína, dispuestas para la venta, útiles para su preparación, terminales móviles y dinero en efectivo.