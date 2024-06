«Teresa Ribera ha sido nefasta para los intereses agrarios, pesqueros e hídricos»

Carmen Crespo ha sido consejera durante cinco años y antes fue delegada del Gobierno en Andalucía y alcaldesa de Adra (Almería), su pueblo natal. Ha concurrido a las elecciones europeas de este domingo como número 2 del Partido Popular en España y ahora se prepara para proseguir su carrera política en Bruselas, donde la nueva legislatura dará comienzo oficialmente el martes 16 de julio.

¿Cómo valora los resultados del PP andaluz en estas elecciones europeas?

Son unos resultados históricos porque no habíamos ganado nunca unas elecciones europeas en la comunidad. Creo que Andalucía se siente cada vez más cómoda con la política de Juanma Moreno y más cerca de una política moderada y de centro reformista.

Los fondos Next Generation se ejecutan a cuentagotas en todo el país. ¿Se va a alargar el periodo de ejecución para que no se pierdan?

Es una de nuestras propuestas de campaña. El problema es que Sánchez ha hecho una gobernanza errónea porque no se adaptan a los territorios, a los sectores productivos y al agua. Hay que dar oportunidades para utilizarlos después de 2026.

Todos apuntan que Teresa Ribera puede ser comisaria europea de Energía. ¿Podría ser Carmen Crespo comisaria de agua?

Quien propone a los comisarios es el país miembro y ahora mismo el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez. Lo que vemos es que las políticas de la señora Ribera han sido nefastas para el campo español y europeo; se ha pasado de frenada con el tema de la ambición verde, absolutamente desconsiderada con estos sectores y no ha hecho nada con las cuestiones de agua. No olvidemos que en Andalucía tiene 33 obras de interés del Estado sin comenzar y Juanma Moreno está haciendo 1.097 obras. Creo que Ribera no es la más idónea para llevar temas de este tipo: ha sido nefasta para los intereses agrarios, pesqueros e hídricos.

Sea o no comisaria, ¿la Unión Europea va a prestar más atención al agua en los próximos años?

El Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones y el PP en España llevaba un Pacto Europeo por el Agua. Por tanto, queremos meter este tema en el Parlamento y en la Comisión y es un acierto de nuestro partido influenciado por el PP andaluz.

¿Se le va a dar una vuelta al Pacto Verde Europeo o la Agenda Verde es inamovible?

Hay que ver lo que ha funcionado y lo que no habrá que cambiarlo. El sector está en la calle y necesita un cambio. La Europa del futuro es la de la competitividad de los sectores agrario, pesquero, industrial, energético y el de la defensa. Esta comisión tiene que fomentar la competitividad de Europa porque la habíamos olvidado.

Para esa competitividad, ¿no cree que es fundamental acabar con la competencia desleal de terceros países, tal y como reclaman, por ejemplo, los agricultores?

Hay que apostar por las cláusulas espejo. A los agricultores europeos se les exigen una serie de premisas que deben ser asumidas también por los que importan desde terceros países. Y eso beneficia también a los consumidores europeos.

Para solventar estas cuestiones todo apunta a que el PP europeo, socialistas y liberales van a pactar. ¿Es posible una gran coalición en España?

En España ya hemos visto lo que ha ocurrido. En estas elecciones hablaban de la pinza del PP y la ultraderecha mientras el PSOE y Vox pactaban en Sevilla contra el PP. Nosotros hemos apoyado al PSC en el Ayuntamiento de Barcelona y hemos facilitado la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Vitoria o en la Diputación de Guipúzcoa por el interés social. Tenemos a un PSOE más radicalizado y polarizado con el señor Sánchez. Desgraciadamente, este PSOE no es el que había antes y eso es un error para nuestro país porque los españoles optan por la moderación.

¿Qué le gustaría conseguir en Europa en esta legislatura ?

Hay que conseguir que los fondos europeos se puedan utilizar para el agua; que se le de una vuelta a la Política Agraria Común; apuntalar territorios como Andalucía, muy afectada por el cambio climático; una Europa que piense en los jóvenes; y menos golpes de pecho con un feminismo arcaico y apostar por uno real.

Aunque sea competencia de Juanma Moreno, ¿debería asumir Ramón Fernández-Pacheco de manera definitiva las competencias de agricultura en Andalucía?

Somos amigos y es un buen consejero, pero es una cuestión del presidente Juanma Moreno que, hasta el momento, para el beneficio de los andaluces, no se ha equivocado en las decisiones que ha tomado con su equipo.