El mundo al revés instalado en España legalmente. Una maniobra parlamentaria coge adormilados a los diputados de la tonta derecha, que votan para aprobar que los malos controlen a los buenos. Bildu desarmando a sus enemigos. Las pelotas de goma decretadas armas de destrucción masiva. El populacho podrá manifestarse sin miedo ni mesura. Puede que armen a los antidisturbios con tirachinas, que disparen balas de plastilina. Toman ejemplo de un pueblo mexicano, donde sus policías municipales combaten con esas armas de niños a los Kalashnikov de los narcos.

La norma, aprobada por tirios y troyanos en la Cámara baja, será ley formal en breve. El excedente de pelotas de goma va a ser vendido en el Rastro de Madrid, como suvenir de otros tiempos represivos. Los diputados del PP y VOX podrán adquirir esas balas como recuerdo perenne de su estupidez garrafal. Dicen que leyeron el proyecto de Ley, pero no enteraron de la letra pequeña. Analfabetos funcionales, saben leer, pero no entienden lo que leen. Con una oposición tan brillante, el primer ministro no necesita más aliados.

La joven Alegría, ríe cada martes. Se ha lucido corrigiendo a la Audiencia Nacional, ante los periodistas ‘amigos’, toreándolos por bulerías, al asegurarles que el caso Begoña pronto será archivado. Todo lo contrario, a lo que dice la AN sobre la investigación del juez Peinado, quien sigue a toda vela con lo suyo. La Complutense ha cancelado el Máster, que aún seguía la ‘profesora’ Begoña, por matrículas insuficientes. Un procedimiento previsto, al no tener, al menos, diez alumnos. Sorprende aún que el rector complutense haya autorizado ese Máster, donde Begoña no podría ser alumna al no ser licenciada. El culebrón de la presidenta del presidente continuará animado por la risueña portavoz.

Koldo no estaba solo. Sólo abría puertas, como eficiente portero, de una trama de corrupción, donde de Aldama era la correa de transmisión entre Ábalos y demás confabulados detrás de sus mascarillas. Largo contubernio, que llega hasta los preto-narco dólares venezolanos que dirige la madrina Delcy.