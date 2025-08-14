7 consejos para mantener a tu perro contento en verano

La llegada del verano invita a disfrutar del aire libre con nuestras mascotas. Sin embargo, este periodo requiere especial atención a su seguridad y bienestar. Y así evitar sus enfermedades más comunes.

Las altas temperaturas pueden provocar problemas de calado para los perros, desde agotamiento o deshidratación hasta golpes de calor y quemaduras en sus almohadillas.

Los expertos insisten en que los dueños adopten precauciones. La prevención y el conocimiento de los síntomas de alerta son herramientas esenciales para garantizar un verano seguro.

Medidas esenciales para proteger a su mascota del calor estival

Una advertencia crucial, según Thesprucepets, es no dejar nunca a un perro dentro de un coche estacionado. Las temperaturas en el interior pueden subir rápidamente a niveles mortales. Siempre proporcione sombra y abundante agua fresca a las mascotas en exterior. No queremos que nuestro peludo sufra un golpe de calor.

Para mantenerlos frescos en casa, use aire acondicionado o ventiladores. En el jardín, piscinas infantiles son buena opción, siempre que el agua esté poco profunda y se supervise continuamente al animal. Rellene con agua fresca antes de cada uso; el agua estancada puede enfermarlos.

La hidratación es clave. Incentive al perro a beber más con caldo de pollo sin sal o cubitos de hielo. Es desaconsejable ejercitar al perro durante las horas de máximo calor. Los paseos deben programarse al amanecer o atardecer para evitar golpes de calor o quemaduras en las almohadillas.

El golpe de calor es una emergencia veterinaria grave. Síntomas incluyen jadeo excesivo, babeo, letargo, vómitos, inestabilidad o encías enrojecidas. Ante la sospecha, traslade al perro a un lugar fresco, mójelo con agua y diríjase de inmediato al veterinario.

Aunque tengan pelaje, los perros pueden sufrir quemaduras solares, especialmente en áreas con poco pelo como nariz, orejas y hocico, o con pelajes blancos o finos. Aplique protector solar apto para perros antes de exposiciones prolongadas.

En actividades acuáticas, si bien la mayoría sabe nadar, algunas razas pueden tener dificultades. Se recomienda un chaleco salvavidas canino. Es vital vigilar para evitar la fatiga o que ingiera demasiada agua de mar, lo que podría provocar toxicidad. En piscinas, enséñeles a entrar y salir por las escaleras y asegúrese de que nunca estén sin supervisión.

Las almohadillas de los perros son resistentes, pero asfalto, cemento o arena caliente pueden quemarlas. Antes de pasear, compruebe la temperatura del suelo con la mano; si es demasiado caliente para nosotros, lo es para ellos. Use botas protectoras para perros o busque zonas con sombra.