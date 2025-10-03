Ávila escoge al gato más guapo: más de un centenar de felinos pugnarán por este reconocimiento

Un imponente bosque de noruega llamado ‘Horchata’ dejó el listón muy alto en la pasada edición del certamen felino de Ávila. Su majestuosidad cautivó al jurado y le coronó como el mejor ejemplar de la exposición, convirtiéndose así en el rival a batir este año. La expectación es máxima para ver qué competidor consigue arrebatarle el trono en una de las citas más prestigiosas del calendario nacional.

De hecho, la ciudad amurallada volverá a ser el epicentro del mundo felino en España durante el primer fin de semana de octubre. El Palacio de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte acogerá los días 4 y 5 la octava edición de esta exposición internacional, organizada por la Asociación Felina Española (ASFE), que se ha convertido en un certamen de prestigio consolidado para todos los aficionados y criadores.

Para ello, más de un centenar de gatos procedentes de distintos puntos de la geografía española y de otros países europeos pugnarán por el máximo galardón: el «Best in Show». La decisión recaerá sobre un jurado internacional cualificado y acreditado por la Federación Internacional Felina (FIFe), que valorará no solo la belleza de los animales, sino también su temperamento y el cumplimiento estricto del estándar de su raza. Entre la diversidad de linajes se espera la presencia de maine coons, persas o los singulares sphynx.

Un evento que trasciende la competición

En este sentido, la alta participación confirma la buena salud del evento, que congregará a más de un centenar de gatos de competición. Esta notable afluencia de ejemplares, tanto nacionales como del resto del continente, garantiza un espectáculo de primer nivel que permite a los asistentes contemplar un completo recorrido por la élite de la cría felina europea.

Por otro lado, la organización ha querido que la cita no se limite a ser un encuentro para profesionales. Se ha diseñado como una oportunidad para el público general de sumergirse en este fascinante universo. Las puertas del recinto estarán abiertas tanto el sábado como el domingo, en un horario ininterrumpido de diez de la mañana a seis de la tarde, ofreciendo un plan diferente para familias y curiosos que deseen admirar de cerca a algunos de los felinos más extraordinarios del circuito.