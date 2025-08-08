¿Dan mala suerte los gatos negros? Comprúebalo con estas preciosas razas

La figura del gato negro ha transitado entre la superstición y el buen augurio en diversas culturas. Mientras en Occidente a menudo se le vincula con la mala suerte, en Japón su cruce es un buen presagio y en la Inglaterra histórica era un regalo de bodas, revelando una dualidad cultural.

Más allá de estas dualidades, la aparente uniformidad en el pelaje de los gatos negros oculta una considerable riqueza de razas, cada una con sus propias características y temperamentos únicos.

Las cosas como son, la mala suerte y los gatos negros son una vinculación que parte de un mito arraigado que no tiene nada de cierto, como todos los mitos sobre la mala suerte.

Un universo de felinos más allá del color

La Cat Fanciers' Association, entidad de referencia, reconoce veintitrés razas con manto negro sólido, según apuntan desde Dailypaws. Incluye variedades de pelo largo, colas cortas e incluso sin pelo, lo que demuestra la amplia variedad morfológica existente.

El Bombay, casi siempre negro, se asemeja a una pequeña pantera. De pelo corto y ojos cobrizos o verdes, es enérgico y disfruta del centro de atención. Mientras que el Japanese Bobtail, con su cola singularmente corta (menos de 7,6 cm) y patas traseras musculosas, adora saltar. Es amigable y espera ser miembro pleno de la familia.

Desde luego, que el British Shorthair, redondeado y con ojos dorados o cobrizos, destaca por su naturaleza tranquila y relajada. Se lleva bien con la familia y otras mascotas. Contrasta con el American Curl, con sus orejas curvadas hacia atrás, es inteligente y curioso. Busca activamente la atención de personas y mascotas, pero el Cornish Rex, con orejas tipo murciélago y rostro de conejo, posee un pelaje fino y suave. Mantiene una personalidad juguetona y aniñada que perdura el resto de su vida.

Además, también nos encontramos el Exotic Shorthair es un persa de pelo corto, de personalidad apacible y encantadora. Su boca "malhumorada" y ojos grandes lo hacen una fuente de entretenimiento. Los puros negros requieren ojos cobrizos brillantes.