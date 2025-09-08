La afición del Zaragoza despiadada en IG por el "lamentable juego jugadores mediocres, entrenador penoso, resultado... a sufrir” del sábado

Este sábado el Real Zaragoza terminó su encuentro contra el Real Valladolid en empate, 1-1. Es mejor resultado que perder, evidentemente, pero lo cierto es que el club ‘blanquillo’ todavía no ha se alzado con una sola victoria desde que a principio de agosto comenzara la nueva temporada.

Cinco partidos en total que se resumen en tres empates y una derrota, contra el Andorra de 3 a 1. Muchos de sus aficionados se alegran de este último resultado en el partido disputado en el campo modular Ibercaja Estadio, aunque no pocos creen que todavía es pronto de bajar la guardia y no conformarse con simples empates.

¿Quiénes son los "cenizos" para algunos aficionados?

“La verdad que me ha gustado, la actitud del equipo, además contra uno de los rivales más fuertes de la categoría… vamos a ver si se mantiene la tendencia y empezamos a sumar victorias”, sentencia un zaragocista en el canal oficial de Instagram del conjunto maño, al que secundan otros con un discurso constructivo como el de este: “No se por qué, pero me gusta este Zaragoza, aunque no haya ganado, veo una evolución, hay q dar tiempo a Gabi y estos jugadores que van a por todas”.

Es más, una buena parte de los usuarios que han comentado el post en el que el Real Zaragoza se vanagloria del empate incluso atacan a la afición más crítica denominándola como grupo de “cenizos”. Estos aficionados, por ejemplo, expresa que “los cenizos dirán lo que quieran pero yo he visto un buen Zaragoza contra un buen equipo y un mal árbitro, este año de menos a más” o “La próxima equipación propongo que la hagan de color cenizo, así se identificarán muchos aficionados de este equipo”.

“Buena segunda parte”

Hay quienes han intentado ser algo más objetivos y no dejarse llevar por tanta pasión desmedida. En ese análisis más ‘formal’, varios coinciden en que la última mitad del partido ha sido la mejor. “Buena segunda parte”, argumenta otro usuario, que añade: “Si jugamos así haremos puntos, hay que tener en cuenta que el Valladolid es un recién descendido”.

No son la mayor parte de los comentarios que esta publicación de 4.200 ‘Me gusta’ ofrece, pero también hay espacio para críticas punzantes como estas: "Más de lo mismo, lamentable juego jugadores mediocres, entrenador penoso, resultado... a sufrir”, o “Nada nuevo bajo el sol, el equipo intenta competir pero los fallos defensivos nos condenan. 15 fichajes para acabar jugando con 5 canteranos. O empezamos a sumar de tres o Gabi tendrá complicado comerse los turrones”.

Para terminar, otros muchos han registrado su intuición positiva conforme al futuro inminente del club. “El equipo está en progresión. Mucha gente nueva, falta conjuntar a los jugadores y ver rendimiento individual en cada demarcación pero se ve una progresión” o “Se ven jugadores que pueden jugar en primera pero perfectamente. No sé, yo tengo ilusión otra vez. Aunque sea de no sufrir, pero vamos en diez días yo creo que esto va a carburar pero bien bien bien”, son dos inspiradores comentarios. ¡Aúpa Zaragoza!