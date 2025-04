¡A la m… con la delicadeza! El diccionario aragonés del insulto: este es su catálogo de humillaciones, sutiles a veces

En tierras aragonesas, de regios paisajes y gentes que se caracterizan por su nobleza y también hablar claro, el arte de insultar y menospreciar alcanza cotas de creatividad lingüística dignas de estudio. Al otro extremo de la sutileza y el eufemismo, el aragonés de pro despliega un generoso arsenal de términos y expresiones que, de sencillez latente, pueden dejar a cualquiera más colorado que la amalgama de flores en la Ofrenda del Pilar. Preparaos para un recorrido por el lado más ‘insultante’ de un léxico con raíces en la fabla aragonesa, en el que la humillación o el menosprecio se sirve sin paños calientes.

Para empezar, si uno quiere dejar ridiculizar la inteligencia de alguien, no hay nada como este clásico aragonés: ’¡zopenco!’ o, para los casos más perdidos, un lapidario ‘¡Zopenco de remate!’, que todavía hará más mella en el afectado -eso sí, si no es de Zaragoza, Huesca o Teruel no sabrá por ‘dónde le viene el aire’, como también popularmente se dice. Concretamente, esta última expresión hace especial hincapié en la clamorosa inutilidad del interpelado.

Eres más simple que una alpargata o eres un farallón

Pero el aragonés no solo ataca la capacidad intelectual, pues cuenta también con un digno repertorio para señalar con crudeza a quienes notoriamente se pavonean sin sustancia. Con un rotundo ¡’farallón’! serán devueltos con inmediatez a la tierra. Pero quizás la joya de la Corona de Aragón, nunca mejor dicho, y sus variados insultos reside en su virtuosa capacidad para combinar sencillez y profundidad, a la vez, en la humillación. Es el claro ejemplo de la expresión ‘¡Eres más simple que una alpargata’, que evoca una escena de elementalidad que difícilmente necesita mejor explicación. Y para aquellos que se meten en donde nadie les llaman, un "¡No te metas donde no te importa, zarrapastroso!" es una excelente respuesta burda de crítica y queja al mismo tiempo.

Expresiones aragonesas que sí son conocidas fuera de Aragón

Así pues, el aragonés, lejos de ser solo una lengua romance en peligro de extinción, también conserva intactas estas y otras palabras o expresiones capaces de dejar a cualquiera noqueado, si las conoce claro. Si eres aragonés, verás que faltan otras tan icónicas en el insulto directo como son ‘lerdo’, ‘tunante’ o ‘cateto’, pero lo cierto es que su uso se extiende a muchas otras comunidades autónomas del país, por lo que no son tan propias como las citadas en este artículo. ¿Con cuál os quedáis para ‘lanzar las balas’ contra el susodicho que las merezca?