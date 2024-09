Estas son las expresiones aragonesas que nadie entiende en el resto de España

Los hablantes del dialecto aragonés han disminuido con el tiempo. El Gobierno de Aragón estima que actualmente hay 25.500 personas, es decir, alrededor del 5% de la población, que pueden hablar fabla en diferentes grados de competencia. Sin embargo, cuando se habla de quienes lo pueden emplear ocasionalmente, la cifra llega a unas 56.000 personas, sin contar las palabras o expresiones que provienen de esta lengua y que todo aragonés usa o conoce.

España es una tierra extremadamente rica lingüísticamente hablando. Comunidades enteras como Cataluña, País Vasco, Galicia o la Comunidad Valenciana cuentan con sus propias lenguas cooficiales. Incluso si se trata de una comunidad autónoma en la que predomina el castellano, hay expresiones, palabras, modismos y significados que varían de una a otra, en función de la ubicación, las edades, los grupos sociales, etc.

Expresiones aragonesas que solo un aragonés puede entender

Para empezar, están las expresiones mañas, es decir, típicas de Zaragoza, aunque algunas se conocen en las otras provincias: 'Moza recià' para referirse a una chica con buenos atributos (una tía que está buena), 'me he chipiado' como sinónimo de empaparse por la lluvia, 'pareces un pollo mantudo', que se utiliza cuando alguien está apretado o encogido por el frío, 'no me puedo ni garrear' cuando se está agotado, o 'coger un capazo', que quiere decir entretenerse hablando mucho rato con alguien que te has encontrado inesperadamente.

Luego están las frases que, aunque están en castellano, solo tienen sentido en Aragón. Por ejemplo, 'ir de propio', cuando alguien quiere expresar que va a hacer algo de manera intencional y con un propósito específico. Se emplearía así: "he ido de propio al mercado a comprar pasta de dientes", "he venido de propio a verte", etc. Otra expresión aragonesa es 'hacer duelo', que quiere decir que da pena o inspira lástima, y 'reírse a espuertas', es decir, a carcajadas.

Por último, quedan las palabras propias de Aragón. Entre ellas, 'laminero', que se emplea como sinónimo de goloso, 'escoscado' para referirse a una persona o cosa limpia y bonita, y 'ababol', que por un lado quiere decir amapola (una flor que crece en todo el territorio salvo en la zona del Pirineo) en aragonés, y por el otro, se usa para indicar que alguien es distraído o bobo.

También hay otras palabras populares que alguien de fuera de Aragón no podría entender ni por contexto, por ejemplo: 'esbafar' (que un refresco pierda su gas), 'escaparrar' (como insulto: mandar a tomar por *** a alguien), 'rasmia', un concepto que la RAE ha definido como tener empuje e ímpetu para lograr lo que se propone, 'garrampa' (un calambre), 'chandrío' (desastre), entre muchas otras.