Encapuchados, armas blancas y coches estrellados: investigan a un grupo criminal por seis robos violentos en Zaragoza

La Guardia Civil ha investigado a cinco hombres, de entre 20 y 31 años, como presuntos autores de seis robos con fuerza cometidos en la localidad zaragozana de Borja. El grupo operaba con una violencia sistemática, utilizando armas blancas y vehículos robados para forzar accesos, intimidar a empleados y ejecutar sus asaltos con precisión milimétrica.

El último episodio delictivo, que incluyó la coacción a un menor para consumar un robo con violencia, precipitó su detención y permitió recuperar parte del botín. La investigación, bautizada como operación Goldenwheel y dirigida por el Equipo de Policía Judicial de Tarazona, reveló un patrón delictivo meticuloso: ocultaban su identidad, modificaban su apariencia física y sincronizaban sus movimientos para evitar ser detectados.

El grupo inició su actividad con el asalto a un salón de juegos, donde amenazaron a un trabajador para acceder a una caja fuerte. En robos posteriores, empotraron vehículos contra puertas de establecimientos y utilizaron la intimidación directa para hacerse con recaudaciones en efectivo, incluyendo la de un local de hostelería con lotería.

Los agentes lograron vincular los distintos robos gracias a la coincidencia en los métodos empleados, la selección de objetivos con alta liquidez y la preparación de rutas de huida. Se estima que sustrajeron más de 15.000 euros en total.

Tras la instrucción del caso, los cinco investigados quedaron a disposición judicial. La Guardia Civil continúa trabajando para esclarecer si existen más implicados y prevenir nuevos episodios violentos.