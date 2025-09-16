“Los especialistas en trastornos del sueño están empezando a recomendar los partidos del Zaragoza", y otros comentarios jocosos se mofan del club en IG

“Menudo robo a mi Zaragoza… Primero un penalti y después el gol que se anuló... Gabi es una máquina y el equipo igual, según que las demás jornadas vamos mejor ¡Aúpa Zaragoza, todos los maños estamos con vosotros!, dice uno de los seguidores del Real Zaragoza tras el nuevo empate a cero contra el Albacete en el Ibercaja Estadio de la capital maña de este lunes.

Porque por una vez, para muchos, las responsabilidades del último fracaso del primer club aragonés hay que buscarlas también en el árbitro. “Los que dicen que no metemos gol, que se miren el partido que hemos metido uno, y nos lo han anulado riéndose en nuestra cara, que en la imagen del VAR no hay ni un milímetro. Que sí, que mejor ganar 4-0 pero que hoy perdemos por dos decisiones arbitrales (el penalti y el gol)”, expresa un seguidor al que le secunda otro que incluso va más allá: “Supongo que después del arbitraje de hoy pondréis un comunicado no? O que tiene que pasar?”, le pregunta a la directiva del equipo.

"Sigo dando mi voto de confianza a Gabi"

Otros, sin embargo, siguen ‘sin echar balones fuera’: “La pedrada de Francho dentro del área a Dani Gómez sí que es digno de estudio...no me jodas, con el dinero que cobran y cuando de verdad tienen que demostrar su valor te estén esas pedradas”, ponen en el ‘Instagram’ oficial del conjunto ‘blanquillo’, o “Independientemente de que esté el equipo en 'construcción', llevamos 3 puntos de 15 y de estos 5 partidos quitando el del Valladolid los demás no eran contra rivales fuertes de la categoría, han sido contra dos recién ascendidos y contra dos que lucharán por no bajar … La paciencia tiene un límite”.

"Hoy hemos tenido muy mala suerte”

Y casi todos, coinciden en culpar a su entrenador de los mediocres resultados obtenidos hasta la fecha. “El año pasado Gabi nos salvó de un descenso casi seguro. Cogió al equipo roto y consiguió levantarlo. Sigo dando mi voto de confianza a Gabi. Espero que lleguen pronto los resultados. Hoy hemos tenido muy mala suerte”, es una de las pocas respuestas que le defienden, porque otras incluso solicitan su dimisión: “Hoy es tarde para que se quede en el paro”, sentencia otro con ironía.

El resumen es, claramente, un análisis duro de la afición maña ante un presente y un futuro muy difícil del club, pero que ha dejado espacio para el humor y la sorna. “El arquitecto del campo provisional respira tranquilo. La estructura no está en peligro de que se estropee al celebrar goles” o “Los especialistas en trastornos del sueño están empezando a recomendar los partidos del Zaragoza a sus pacientes”, son algunos de los comentarios que ponen de manifiesto la chispa con la que algunos se toman este comienzo de liga tan poco exitosa.