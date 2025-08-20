Esta es la única zona en amarillo de riesgo decretado por la AEMET: 20 mm./hora de intenso aguacero

La jornada del 20 de agosto de 2025 en Aragón estará marcada por la inestabilidad y un notable descenso en las temperaturas, continuando la tendencia de alivio térmico que comenzó el día anterior. La previsión indica un día de transición, con cielos variables y la amenaza de chubascos y tormentas en varias zonas de la comunidad, especialmente en el Pirineo.

Tormentas matinales en el Pirineo y la tarde en la Ibérico

El día comenzará con una situación que requerirá especial atención en el norte de Aragón. El Pirineo verá chubascos acompañados de tormenta, que podrían ser localmente fuertes durante las primeras horas de la mañana. Esto representa el coletazo final de la inestabilidad que ha afectado a la región, y se espera que estas precipitaciones pierdan fuerza a medida que avance la jornada.

Por su parte, el sistema Ibérico también estará en el punto de mira, aunque con una dinámica diferente. La mañana se mantendrá más tranquila, pero la nubosidad de evolución diurna hará acto de presencia por la tarde. Esto podría derivar en chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el extremo oriental de la cordillera.

Temperaturas a la baja y vientos del noroeste

La noticia más esperada por muchos será el descenso de las temperaturas, que continuarán bajando en toda la región. Este cambio traerá un respiro considerable tras días de calor extremo, situando los valores en un rango mucho más agradable y acorde a la época. Las máximas serán de 28 en Huesca y Teruel, y en Zaragoza de 30.

Conforme al viento, la tónica general será de viento flojo a moderado, predominando las componentes norte y oeste en la mayor parte del territorio. Sin embargo, en la depresión del Ebro, se espera que el viento sea moderado del noroeste, lo que ayudará a refrescar aún más el ambiente y a disipar la humedad.

En resumen, el 20 de agosto de 2025 se presenta como un día de cautela y alivio en Aragón. A pesar de los intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones dispersas, la principal preocupación se centra en las áreas de montaña. La inestabilidad del Pirineo, con la posibilidad de tormentas fuertes a primeras horas, hace que sea crucial extremar las precauciones si se tienen planes al aire libre. La tarde, en contraste, centrará su inestabilidad en el extremo oriental del sistema Ibérico.

Paralelamente, el continuo y agradecido descenso térmico pondrá fin definitivamente a los días de bochorno, transformando el ambiente de la región. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología para seguir en tiempo real la evolución de los fenómenos más significativos y disfrutar de este respiro climático.