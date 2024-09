No te fíes de esta oferta de Avanza Zaragoza, es un fraude

Las redes sociales son un sitio cada vez más común para la delincuencia, en especial cuando se trata de entradas para conciertos, compras online, y acceso a nuestra información personal. Ahora existe una infinidad de perfiles falsos con los que los delincuentes logran sus cometidos, eso sin mencionar la cantidad de noticias falsas que circulan en las redes. Por ejemplo, en los últimos días, una estafa relacionada con el transporte público de Zaragoza ha generado preocupación entre los usuarios de Facebook.

Si bien durante 2024 el transporte público en la capital aragonesa ha mantenido descuentos del 50%, una falsa promoción que circula por varios grupos de Facebook ha captado la atención de los residentes, prometiendo "transporte gratuito" para los habitantes de la ciudad. Sin embargo, lejos de ser una oferta real, se trata de un engaño que ya ha sido denunciado por Avanza Zaragoza, la empresa concesionaria del servicio de autobuses urbanos.

¿En qué consiste la estafa de Avanza Zaragoza?

El fraude se propaga a través de perfiles falsos en redes sociales, denominados "Transporte público en Zaragoza". Estos se hacen pasar por Avanza Zaragoza y ofrecen una supuesta tarjeta con viajes ilimitados durante seis meses en los autobuses de la ciudad y sus alrededores por tan solo dos euros. Además, la estafa utiliza una táctica de urgencia, alegando que solo hay disponibles 500 tarjetas bajo estas condiciones, con el fin de presionar a los usuarios para que actúen rápidamente.

La estrategia es clara: captar la atención de quienes usan el transporte público prometiendo un beneficio económico atractivo y alentándolos a hacer clic en un enlace ajeno a la compañía. Una vez que las personas ingresan en el enlace, son dirigidas a sitios web fraudulentos que buscan obtener información personal o financiera de manera ilícita. Esta táctica de suplantación de identidad, también conocida como phishing, es una de las formas más comunes de cibercrimen, que pone en riesgo a los usuarios que caen en la trampa.

¿Qué hacer si eres víctima de Phishing?

Ante esta situación, Avanza Zaragoza ha emitido un comunicado oficial solicitando a la ciudadanía que no compartan ni hagan caso de la falsa promoción. También han instado a los usuarios a no hacer click en los enlaces que acompañan estas publicaciones y a denunciar tanto las cuentas fraudulentas como las publicaciones que promueven este tipo de engaños.

No te fíes de esta oferta falsa de Avanza Zaragoza, es un fraude Avanza Zaragoza

Sin embargo si ya has caído en la trampa y has proporcionado datos de acceso a cuentas (correo electrónico, redes sociales, banca en línea, etc.), cambia inmediatamente las contraseñas de todas las cuentas comprometidas. Usa contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta. Si diste información bancaria, como números de tarjetas de crédito o acceso a cuentas bancarias, comunícate de inmediato con tu banco para informarles de la situación para que bloqueen temporalmente tu cuenta.

Consulta el historial de actividad en tus cuentas bancarias, de correo electrónico y redes sociales. Si detectas movimientos o accesos no autorizados, repórtalos inmediatamente a la entidad correspondiente. También puedes activar la autenticación en dos factores (2FA) en todas las cuentas que lo permitan. Esto añade una capa adicional de seguridad al requerir un código enviado a tu móvil o una app de verificación, además de tu contraseña.

Si el phishing implicaba la suplantación de una empresa, como un banco o en este caso Avanza Zaragoza, contacta con ellos para informarles sobre el incidente. Es posible que te proporcionen orientación sobre cómo proteger tu cuenta y alerten a otros usuarios. Denuncia el ataque de phishing a las autoridades competentes. En España, puedes hacerlo a través de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional o la Guardia Civil.