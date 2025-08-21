Cuándo Lambán se reunió con Xi Jinping en China: "Aragón estaba empezando a exportar cerdo, y eso ayudó un montón a la comunidad autónoma"

Concejal, alcalde, diputado, presidente, senador autonómico... Lambán lo probó todo. Llevó las riendas del PSOE de Aragón hasta pocos meses antes de su fallecimiento este viernes 15 de agosto. Solo cuatro días después hubiera cumplido 68 años.

"Era muy natural y divertido. Mantenía el sentido del humor incluso en las situaciones más complicadas", compartía tras la mala noticia uno de sus colaboradores más próximos en ‘El Español'. De él reseña también su "memoria prodigiosa", ya que "le dabas un folio y se lo aprendía. Le bastaba con leérselo una vez, y los discursos los hacía sin leer un papel".

Lambán compartió mesa con Xi Jinping

Juntos estuvieron en China en un viaje oficial que tenía como finalidad que la comunidad aragonesa hiciera negocios sólidos con el gigante oriental. Allí, Javier Lambán compartió mesa con Xi Jinping. "Hubo una foto con él, una foto que muchas empresas utilizaron después a la hora de negociar. Entonces, Aragón estaba empezando a exportar cerdo, y eso ayudó un montón a la comunidad autónoma", describe también su colaborador y amigo que prefiere quedar en el anonimato.

Sira Ripollés, la que fuera consejera de Sanidad durante la última etapa en el gobierno autonómico del dirigente socialista, marcada por la crisis de la pandemia del covid, le define contundente como un hombre sencillo, honesto, tímido en el trato, sin dobleces y con una capacidad para analizar a las personas "brutal".

Ejemplo también de la gestión durante el covid

En aquel tiempo tuvieron que tomar decisiones muy complicadas, desde los recordados confinamientos a los cierres totales de la hostelería. "Siempre me apoyó. Ya cuando me llamó me pidió perdón por el 'atraco a mano armada', pero me garantizó que confiaba plenamente en mí y no me puso ninguna condición. Jamás me cuestionó, y siempre que hubo un conflicto con el Gobierno central o con alguna otra comunidad respetó mi opinión", argumenta.

Para quien también ha sido muy "difícil" darle el último adiós es su consejera de Universidad, Maru Díaz, adscrita a Podemos. "Fue un honor servir a Aragón a tu lado. Nos dejas como legado tu vocación incansable por el diálogo y el acuerdo y esa forma tan tuya de ser firme en los principios y generoso en las alianzas. Te vamos a echar de menos", compartía minutos después de conocer la desafortunada noticia en sus perfiles sociales.

De Lambán no solo guardan un excelente recuerdo los de su bando. Su mayor contrincante en la política aragonesa, Jorge Azcón -actual presidente de Ejecutivo aragonés- también le ha elogiado públicamente: "Ha sido una persona coherente, valiente y sincero. Yo he tenido múltiples discrepancias con él, pero sabías que siempre iba a decirte lo que pensaba. No tenía pelos en la lengua. Se le entendía claramente cuando quería decir algo y por eso tiene mi admiración", compartía el dirigente popular a la salida del tanatorio hace ahora ya casi una semana.