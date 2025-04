'New York Times' y 'Time Out' recomiendan un pueblo aragonés entre los 52 mejores para visitar en el mundo en 2025

El 'New York Times', como desde hace ya unos cuantos años, acaba de publicar una exclusiva lista de los 52 destinos recomendadísimos del mundo para visitar durante todo este año, y entre los seleccionados esta vez, solo figuran dos localidades de nuestro país. Uno de ellos es un encantador lugar de la comunidad aragonesa que, aunque puede que no sea tan célebre internacionalmente, guarda una belleza y un patrimonio histórico-cultural digno que conocer a fondo.

El bonito sitio es Canfranc, el pequeño municipio de la provincia de Huesca de poco más de 600 habitantes, elegido por el citado periódico y también ‘Time Out’, entre otras muchas razones por su longeva historia ligada al tren internacional y su majestuosa estación ferroviaria que actualmente es un lujoso hotel. Lo recomiendan por ser un viaje ideal para quienes quieran vivir una experiencia única en pleno epicentro de los Pirineos aragoneses.

La estación internacional de ferrocarril de Canfranc cerró en 1970 cuando se produjo el descarrilamiento de un tren, por lo que fue abandonada a su suerte. Pero hace unos años, esta ha sido perfectamente transformada en un magnífico hotel de cinco estrellas, el Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, que luce sobre el resto de edificios del municipio de tejados de pizarra: combina toques contemporáneos con su estilo propio, el del esplendor de aquella época dorada de los trenes en Europa.

Pero Canfranc es mucho más, sino no aparecería en tan reducido listado de estos dos medios referentes de la prensa americana y británica. Porque como capital que fue de Aragón en épocas de reyes feudales, Jaca cuenta con su majestuosa ciudadela, declarada monumento histórico-artístico el 28 de junio de 1952, y que alberga un castillo medieval perfectamente conservado. Pero, además, es punto neurálgico para quienes les gusten los deportes de invierno.

El encantador municipio, también por su casco histórico, ofrece a sus visitantes muchas opciones relacionadas con la naturaleza en estado puro. El pueblo oscense queda especialmente cerca de las estaciones de esquí de Formigal o Panticosa, a tan solo 40 y 50 minutos en coche, y, sino se quiere conducir, hacer senderismo por el Parque Natural de los Valles Occidentales, una de las joyas naturales más sobresalientes de Aragón, es otra fantástica idea.

Prescripción del ‘The New York Times’ con sentido de causa. Y es que hace unos años su vicepresidente, Michael Golden, visitó Canfranc y se quedó anonadado con tanta discreta belleza en los Pirineos. La calificó como “secreto bien guardado”, no solo por el entorno natural en el que se encuentra y su arquitectura medieval, sino también por ser tramo de entrada del Camino de Santiago o su relevante papel durante la Segunda Guerra Mundial. Para concluir, el empresario también destacó con ánimo que “ pronto se podrá a volver a llegar en tren con la línea Zaragoza-Canfranc”. Aunque todavía no ha llegado.