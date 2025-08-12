Nuevo portero en el Real Zaragoza: esto opinan las redes sociales de Álvaro Rodríguez

Adrián Rodríguez es, a sus 24 años, un portero de enorme proyección, imponente altura, 1.95 metros, y formidables reflejos que le han llevado incluso a debutar en Primera División este año junto al Deportivo Alavés, conjunto que lo ha cedido al Real Zaragoza para esta nueva temporada.

De su corta trayectoria, destacan sus comienzos en las categorías inferiores del Real Madrid que le llevaron a disputar la UEFA Youth League en la temporada 2018-19, y también su participación en la internacional Sub-20 con la selección de Argentina. Tras su entrada en el Deportivo Alavés en verano de 2020, ha acumulado más de 60 partidos en el club vasco, siendo parte durante las dos últimas temporadas de la plantilla del equipo.

En marzo debutó en Primera División

Este pasado marzo, a consecuencia de la expulsión del titular Antonio Sivera, le llegó la gran oportunidad de debutar en LaLiga EA Sports frente al Villarreal CF, permitiendo así al primer equipo de Vitoria mantener la portería a cero (1-0) y apuntarse así un buen triunfo. También participó en el partido siguiente frente a la UD Las Palmas, su segundo partido en Primera División.

Con el reciente acuerdo, Adrián Rodríguez se convierte así en el séptimo fichaje del mercado como otro refuerzo más en la portería del Real Zaragoza, compartiendo el puesto con Gaetan Poussin quien por el momento sigue pendiente de su renovación en la entidad blanquilla. Por ejemplo, en el último encuentro amistoso, el francés no jugó ni un solo minuto y fue Obón, del Deportivo Aragón, el portero seleccionado por Gabi Fernández.

No es mediático ni ilusionante, pero dejémosle adaptarse

Tras la materialización de la cesión al Real Zaragoza, los aficionados han querido dar la bienvenida al recién llegado portero. “Soy del Zaragoza y del Alavés, nos llevamos un porterazo para esta temporada”, escribe uno de los usuarios en las redes sociales del equipo ‘blanquillo’ que resume muy bien la tónica general del resto de comentarios.

Eso sí, también se pueden leer otras bienvenidas más cautas o críticas. “Pues le deseo mucha suerte pero la verdad es que a mí me estaba gustando Obón y sobre todo su juego de pies”, comparte otro. “No es mediático ni ilusionante, pero dejémosle adaptarse y a ver con qué nos sorprende”, es la apreciación registrada en ‘X’ más escéptica de todas.

Este ‘aprobado general’ es una buena noticia para un Real Zaragoza que necesita conectar con la ilusión y el apoyo de sus seguidores, una desafección que todavía es palpable por comentarios como este: “Tanta historia con los porteros , para no traer a Edgar Badía que estaba libre y lo conocíamos y dio resultado , ahora otros dos nuevos porteros cedidos , sin propiedad y adiós a Poussin”, opina otro.