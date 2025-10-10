Pronóstico extendido fin de semana Pilar 2025: la AEMET destaca lluvias e inestabilidad, pero fuera de Zaragoza

La previsión meteorológica para los días 10, 11 y 12 de octubre de 2025 en la comunidad aragonesa se presenta generalmente estable, sin que se esperen fenómenos significativos que alteren drásticamente la situación. El primer día, viernes 10 de octubre, se caracterizará por un predominio de cielo poco nuboso en la mayor parte del territorio, contrastando únicamente con intervalos nubosos en el Sistema Ibérico.

La humedad será un factor a considerar a primeras horas de la jornada, ya que la AEMET anuncia "probables brumas o bancos de niebla matinales en la Ibérica". A medida que avance la tarde, la inestabilidad podría concentrarse en el sureste de esta cadena montañosa, donde "no se descartan chubascos débiles que pueden ir acompañados de tormenta." En cuanto a las temperaturas, se prevé un ligero descenso o pocos cambios, con máximas de 24ºC y mínimas de 7ºC.El viento será un elemento notable en la depresión del Ebro, soplando flojo a moderado del noroeste y disminuyendo su intensidad a flojo a partir del mediodía; en el resto de zonas, el viento será flojo y de dirección variable.

Cambios sutiles de finde: nieblas y vientos

De cara al sábado 11 de octubre, la situación de cielos poco nubosos se mantendrá en el resto de la región. Sin embargo, los Pirineos se sumarán al Sistema Ibérico en cuanto a la presencia de intervalos nubosos. La probabilidad de chubascos se mantendrá activa en el sureste de la Ibérica, sugiriendo una persistencia de las condiciones de inestabilidad en esa área.

En el régimen térmico, las temperaturas mínimas experimentarán cambios locales, mientras que las máximas mostrarán un "ligero ascenso en la depresión del Ebro", 26ºC, y un "ligero descenso en la Ibérica turolense", 21ºC, manteniéndose sin variaciones en el resto. Respecto a la dinámica del aire, el viento se mantendrá flojo del noroeste en la depresión del Ebro. En contraste con el día anterior, en el resto de la zona el viento será de dirección variable, con una tendencia a establecerse como flojo de la componente este a partir del mediodía, lo que indica un cambio en la circulación atmosférica.

La inestabilidad se desplaza al sur y la componente este

Finalmente, el 12 de octubre presentará un ligero desplazamiento de la nubosidad. Se pronostican intervalos nubosos en la mitad sur de la región, mientras que en la mitad norte se mantendrá el cielo poco nuboso. La Ibérica turolense continuará siendo el foco de precipitación, con "probables chubascos" que, según la predicción, podrían extenderse de "forma más débil y dispersa al resto de la mitad sur o Pirineos."

Las temperaturas mostrarán "pocos cambios" en general, con la excepción de "ascensos locales de las mínimas en Pirineos e Ibérica occidental." El patrón de vientos seguirá la tendencia marcada: flojo con predominio de la componente este. Este patrón se revertirá al final del día, cuando el viento tenderá a ser flojo de dirección variable, cerrando un periodo marcado por el control de la atmósfera del noroeste antes de pasar a la componente este. El pronóstico, en general, dibuja tres días de transición otoñal con la atención puesta en las zonas de montaña.