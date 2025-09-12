Próximo partido Real Zaragoza: abonados y aficionados presagian este resultado determinado por Dani Gómez y Bazdar

Desde que comenzara la liga hace aproximadamente un mes, el Real Zaragoza todavía no ha ganado ningún partido, aunque en los dos últimos ha quedado empate a uno. Ya con todo su escuadrón definido tras el mercado de fichajes, los seguidores del conjunto maño esperan que, por fin, este lunes se alcen con su primera victoria contra el Albacete. Estos son los resultados que esperan.

Ricardo San Miguel (52) y abonado al equipo, explica que él "como socio" espera un 2-0. "Con los nuevos fichajes el equipo va a carburar mejor. Paul le va a dar equilibrio al equipo. pero la sensación del equipo es el joven ghanés del filial Saidu”, y como goleadores de su vaticinio apunta directamente a Dani Gómez y Kodro.

Por su lado, Pedro Lecha (40), exabonado del club pero fiel seguidor de Gabi Fernández y los suyos, es más analítico en su previsión. Según nos comenta, “ayer hice porra en el bar que voy y puse 1-0. Pero juegue quién juegue pongo 1-0”, y como presunto responsable de ese único gol lo tiene claro: dice que será Dani Gómez.

“Yo creo que ya nos toca ganar 2-1"

Vicente Marín (69) es un jubilado que aunque no está abonado, siente pasión por el conjunto ‘blanquillo’. No se pierde un solo partido, desde las gradas o el sofá de su casa, así que con mucha razón dice: “Yo creo que ya nos toca ganar 2-1. Yo creo que meterán en puerta Dani Gómez y Paul Sanz”

Marta Navarro, como enamorada del deporte aragonés que es, no se pierde ni un solo partido desde su butaca en el nuevo campo modular Ibercaja Estadio. Obviamente está abonada, y nos habla desde su “corazón zaragocista”, que "siempre pondrá que gana el Real Zaragoza, en este caso 2-0", y argumenta: "La razón dice prudencia que Albacete no es fácil. Nos visitará además nuestro Jesús Vallejo -Canterano y qué jugó con el primer equipo-, siempre momento especial, ahora juega con el Albacete (...) Hay que seguir puliendo y trabajando, pero más optimismo. Goles de Dani Gómez y Bazdar”.

“Va a estar muy igualado pero al final tendremos suerte"

Sin embargo, Marina Simón (36), también abonada, es menos optimista en su valoración. Esta zaragozana vaticina un resultado 1-0 porque “va a estar muy igualado pero al final tendremos suerte y ganaremos”. Y apuesta por Bazdar como goleador del encuentro.

Último vaticinio. La también abonada Esther Yus (42 años) apuesta de nuevo por el 2-0, que pronostica que se dará gracias a los pies de Dani Gómez y Bazdar. “Yo creo que les ganamos, porque la semana pasada se vio mejoría, y el equipo tras una semana seguro que ha ganado seguridad defensiva”, argumenta.

En resumen, este breve sondeo en ‘La Razón Aragón’ deja claro que una holgada victoria de 2-0 es lo que la afición quiere y cree que ocurrirá en Zaragoza contra los jugadores manchegos, y que serán Dani Gómez y Bazdar los ‘elegidos’ para apuntarse ese tanto tan ansiado por la afición maña.