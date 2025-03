El secreto del Calamar Bravo al descubierto: estos son sus tres componentes

El Calamar Bravo es emblema gastronómico en Zaragoza, popular entre autóctonos y también turistas. Se podrían contar por miles la cantidad de clientes que por el pequeño pero céntrico establecimiento de restauración han pasado. Y es que son casi 60 años deleitando en la capital maña con sus bocadillos únicos de calamares aderezados con su misteriosa y deliciosa salsa, uno de los secretos mejor guardados de la cocina aragonesa.

El que puso 'la primera piedra' fue Ramón Berna, y desde entonces nunca ha cerrado el conocido negocio. Solo un cambio de local, a la calle Cinco de Marzo, pero siempre en el centro. Su hija y su yerno vinieron después para dar paso en 2004 a la tercera generación de cocineros: ahora es el nieto del fundador, también Joaquín Navarro, quien está al frente de tan adorado templo culinario.

La salsa secreta

“Desde que tenía uso de razón lo había conocido en su antigua ubicación, así que fue una decisión complicada, pero creo que acertada. Cuando yo era pequeño el Calamar Bravo ya era una institución en Zaragoza”, explica este en ‘Cafés y Bares Zaragoza y provincia’, quien además comparte con orgullo que El Calamar Bravo sigue mantenido su más pura esencia.

La salsa, elaborada con fino gusto por sus progenitores, es un estricto secreto de familia que nadie ha desvelado nunca. Una delicia al paladar que, además de acompañar a sus míticos calamares y ser parte del nombre del bar -bravo-, también adereza otras raciones como sus patatas, el mejor acompañamiento. “La salsa es un secreto de familia, algo que nos hace diferentes y únicos”, indica el chef, quien no esconde que todo lo que ha aprendido del negocio familiar es gracias a su padre, que durante años y años ha trabajado duramente en El Calamar Bravo. “Mi padre estaba enamorado del negocio, igual que yo. Estudié historia, pero siempre venía a ayudar y me acabé enganchando, así que decidí quedarme”, asegura.

Pero Joaquín Navarro, que sigue manteniendo la tradición familiar de no desvelar la receta por la que el local está y estará siempre de moda, sí que comparte el secreto de tantas décadas de éxito en Zaragoza capital. “Buscar el mejor producto, cuidar al cliente y mantener nuestra salsa” son las tres claves que, considera, hacen que a prácticamente todo el mundo le encanten los bocadillos de El Calamar Bravo’.

Críticas en Tripadvisor

La fama y el reconocimiento lo tienen ganado, pero lo cierto es que cada vez somos más exigentes y eso se nota en plataformas o redes como ‘Tripadvisor’. Son cientos de opiniones vertidas sobre el sitio, pero no todas son buenas críticas. “Bocatas buenísimo de calamares, de toda la vida, cada vez que voy me acuerdo de cuando era joven que gusto Aun siguiendo siendo bueno ya no es la excelencia que era, ha perdido muchísimo, ha dado un gran bajón en calidad. Es una lástima porque era un sitio mítico de Zaragoza, donde era imprescindible ir y recomendar, ahora, si vas bien, pero ya no es esa exquisitez. Antes era una recomendación clara y segura, ahora no lo es”, publica, por ejemplo, uno de los usuarios.