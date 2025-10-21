Trascienden todos los mensajes violentos del asesor de Vox que echaría a Cayetana Álvarez de Toledo por ser de fuera

Marcos Francoy, quien ejerce como asesor del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón y desempeña el cargo de vocal y responsable de Organización de Vox en Huesca, ha sido objeto de controversia por el contenido que de manera habitual en compartía en sus redes sociales. Las publicaciones de Francoy se caracterizaban por su contenido explícitamente fascista y racista. En estas se podían encontrar con frecuencia vídeos que exhibían simbología nazi, un claro rechazo a cualquier forma de inmigración e imágenes de figuras históricas vinculadas al movimiento fascista español, como José Antonio Primo de Rivera y Onésimo Redondo. Tras saltar la polémica, Francoy ha procedido a borrar su perfil en X (anteriormente Twitter).

Según la información adelantada por 'Diario Socialista' y confirmada por 'El Periódico de Aragón', Francoy utilizaba su perfil en la citada red social para atacar sistemáticamente a los inmigrantes y difundir contenido de carácter fascista. Su posición como asesor del grupo parlamentario de la ultraderecha en las Cortes de Aragón lo sitúa como una "persona de confianza" para los siete diputados de Vox en La Aljafería, colaborando directamente en la elaboración de su trabajo legislativo. Adicionalmente, Francoy cuenta con un pasado político al haber sido candidato al Senado por Huesca en las elecciones generales celebradas en julio de 2023.

Discursos de odio y simbología nazi

Un análisis rápido de su reciente actividad en redes mostraba una constante defensa de discursos fascistas. Un ejemplo notorio fue un vídeo compartido por Francoy en el que se visualiza a un oficial nazi pintando una estrella de David en el escaparate de un negocio, revelando la habitual presencia de discursos judeófobos en sus publicaciones. En cuanto a la inmigración, el asesor parlamentario es un defensor de "la remigración" y critica abiertamente "la sustitución" de los europeos por parte de inmigrantes africano o latinoamericanos. Su respuesta más habitual era un simple "fuera", a las publicaciones relacionadas con la inmigración.

Los mensajes racistas del asesor de Vox no se limitaban a la inmigración, ya que también dirigía sus ataques a figuras de otros partidos. En concreto, los mensajes de Francoy arremetían contra la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo. Al ser consultado sobre la insinuación de expulsar de España a Álvarez de Toledo, Francoy no dudó en responder "fuera".

Fijación en líderes fundacionales del Falangismo

La fijación del asesor parlamentario se centra particularmente en líderes fundacionales del fascismo español. Marcos Francoy ha compartido contenido sobre José Antonio Primo de Rivera, incluyendo una imagen de un busto del líder falangista de la cuenta 'The Hispanean', con la leyenda 'Lo volveremos a intentar'. De la misma cuenta, Francoy compartió un post sobre 'El día de la raza' donde aparecía Ramiro Ledesma, fundador de las JONS, realizando un saludo fascista. Onésimo Redondo, otro fundador de esa formación, también es objeto de la simpatía de Francoy: a una fotografía de la tumba de Redondo, el asesor parlamentario respondía "presente".

El falangismo parece una ideología muy cercana al pensamiento de Francoy, quien ha respondido positivamente a sugerencias de usuarios de X sobre abandonar Vox para unirse a Falange. Un usuario le comentó: "¿Se puede saber que haces en Vox? Sal de ahí, camarada," a lo que Francoy replicó: "Siempre hay margen para el cambio". Otro usuario le ofreció un puesto en Falange asegurándole que "te quedan cuatro telediarios en Vox, pero en Falange tendrás un hueco", a lo que Francoy respondió simplemente: "Gracias", acompañado del emoticono de una mano derecha levantada, como el saludo fascista.

Tras la revelación de estas publicaciones, y según la información, el propio Francoy eliminó su cuenta en X al saltar la polémica. En respuesta a la controversia, fuentes oficiales del Grupo Parlamentario de Vox en Aragón se han desvinculado de los mensajes publicados por su asesor, manifestando que "su cuenta es personal y no representa el posicionamiento del grupo parlamentario. Quienes representa al grupo son únicamente los diputados electos".