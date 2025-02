Ni arroz con leche ni frixuelos, el mejor postre de Asturias es este

Asturias tiene una gastronomía de sobresaliente y también sobresalen sus postres. El arroz con leche, los frixuelos, las marañuelas, los quesos... todos una delicia, pero hay uno que es quizás menos conocido, sobre todo fuera de la fronteras de Asturias y que es una auténtica delicia. ¿Sabes cuál es?

Hoy te descubrimos la leche presa o requesón, una delicia láctea que es además el postre más ancestral del Principado. Se trata de una leche que se cuaja de forma natural.

Las abuelas y bisabuelas asturianas dejaban la leche recién ordeñada reposar en un recipiente tapado con un paño durante tres o cuatro días y con el cambio de temperatura la leche cuajaba, sino la acercaban a la cocina de leña para que el proceso fuese más rápido. Una vez cuajada se pone a recudir en una tela blanca o paño fino tipo gasa, y así se deja hasta que pierde su líquido. Aquí obtenemos la leche presa o requesón, que después cada uno remata a su manera. Generalmente se suele batir con un poco de leche entera y azúcar hasta darle una textura más cremosa.

Sin embargo en la zona central de Asturias se suele servir un poco menos cremoso. Lo ideal es ponerle también mil y frutos secos o del bosque.

La leche presa o requesón es una delicia típica de la gastronomía asturiana, un lácteo único que se sitúa entre la cuajada y el yogur, con una textura y un sabor muy muy suave y que es ideal para cerrar cualquier comida o cena porque no resulta pesada.

Además, hay varias queserías asturianas que lo comercializan y lo elaboran de forma artesanal, al igual que ocurre con el arroz con leche, otro de los clásicos de Asturias para poner la guinda a cualquier comida que se precie. La calidad de los elaboradores artesanos es sublime, de hecho no apreciarás si está o no hecho en casa porque resultan un auténtico manjar.

Tanto el requesón como la leche presa ofrecen diferentes opciones, dependiendo del tipo de leche que se use para su elaboración, aunque lo típico en Asturias es hacerlo a partir de leche cruda de vaca, hoy existen otras fórmulas en las que ya se mezclan otros tipos de leche.

Si nos has probado el postre más ancestral de Asturias no deberías perdértelo, porque es una absoluto manjar. No lo encontrarás en todos los restaurante por eso si tienes la suerte de verlo en la carta anímate a pedirlo. Los mejores sabores de Asturias son, en muchas ocasiones, las más desconocidos. Leche presa y requesón, ¿te gustan?