Asturias está que trina: un periódico británico se lleva la capital de la sidra fuera del Principado

Asturias está que trina, y es que hay ciertos temas que son muy sensibles para los asturianos y que levantan ampollas. Eso es lo que ha ocurrido cuando un periódico británico se ha llevado la capital de la sidra fuera de Asturias, para colocarla en San Sebastián.

"The Sun" no se ha cortado ni un pelo y le ha plantado la categoría de capital de la sidra a San Sebastián y lo hace agarrándose al valor de la temporada de "txotx" que es la época del año, concretamente entre enero y mayo, cuando los vascos comienzan a probar la sidra de la temporada, es decir, la que se acaba de elaborar.

La temporada de "txox" o temporada de la sidra es una tradición en el País Vasco. Las "sagartordegis" o siderías" abren sus puertas para que la gente beba la sidra recién elaborada, que se sirve directamente del barril y sin escanciar.

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Cada barrica se abre al grito de ¡txotx! y se trata de una tradición que se suele compartir con familia o amigos. Pero lejos de quitarle méritos a la sidra vasca y a su cultura, a los asturianos les ha pillado completamente desprevenidos que el periódico británico se refiera a San Sebastián como capital de la sidra, teniendo en cuenta que Asturias tiene una denominación de origen propia y que hace medio año además, la UNESCO declaro patrimonio inmaterial de la humanidad la cultura de la sidra asturiana, y se basó en un punto muy característico que deferencia a la sidra asturiana del resto, el escanciado.

La forma de servir la sidra en Asturias es única y diferente, se trata de una técnica tradicional de servir la sidra asturiana en altura, elevando la botella con el brazo totalmente extendido sobre la cabeza y dejando que la sidra caiga con fuerza sobre el borde del vaso. Este proceso tiene como objetivo despertar el gas carbónico de la sidra y potenciar sus aromas y sabores y consigue que la sidra tenga un sabor y aspecto especial.

"The Sun" ensalza que con el paso de los años todo el País Vasco se ha ido consolidando como destino sidrero y explica que uno de sus alicientes son los menús de sidrerías, que con un precio cerrado permiten a los que acuden a ellas comer platos típicos de la gastronomía vasca que se acompaña con sidra. Típicos de este menú son la tortilla de bacalao, la chuleta o el chorizo a la sidra.

Tortos, cachopo, arroz con leche y frixuelos

En realidad se trata de formas diferentes de disfrutar la cultura de la sidra, porque en Asturias también se disfruta de las sidrerías y de sus delicias, pero no hay un menú cerrado, sino que cada local plantea sus propuestas, con menú o sin él, pero apostando por productos tan típicos de estos locales como son los tortos, el cachopo, los oricios, las andaricas, las carnes rojas y postres como el arroz con leche, el requesón o los frixuelos.

Además, Asturias cuenta con numerosos eventos y festivales vinculados a la sidra, que hacen más grande aún su tradición. La Fiesta de la Sidra Natural en Villaviciosa, la Preba de la Sidra de la calle Gascona en Oviedo o el Día de las sidras en Navia son solo tres ejemplos de cómo en Asturias se celebra y se cuida la cultura de la sidra, con actos o celebraciones como estas.

Con el respaldo de la Unesco, y la emoción de que la cultura sidrera asturiana haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad, Asturias no comprende por qué "The Sun" le ha quitado de un plumazo la capitalidad de la sidra en favor de San Sebastián. Nada que no se resuelva tomando un "culín".