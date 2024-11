Estas son las tres mejores sidras de Asturias

En Asturias hay más de setecientas sidrerías desde una punta a otra de la región. Y hay también decenas de llagares, solo dentro de la Denominación de Origen hay más de treinta y luego están el resto, que fabrican fuera de este sello de calidad.

No hay sidra mala y suele depender un poco del gusto de cada uno, pero si nos fiamos de lo que dicen los que saben de verdad, entonces hay tres sidras asturianas cuyo nivel está por encima de las demás. Tres sidras que tienes que probar para poder saber cómo sabe este producto. No es difícil encontrarlas ya que las sidrerías saben que el buen producto siempre es demandando por el cliente. Si quieres triunfar toma buena nota de "las tres magníficas", porque nunca fallan.

El veredicto del caldo más famoso de Asturias se hace cada año en Nava, capital de la sidra asturiana por excelencia, y en la última edición el primer puesto en excelencia fue para la sidra del llagar Viuda de Angelón.

El segundo puesto lo ocupa Sidra Menéndez, de Gijón. Y el tercero, Sidra Llarada, de Tineo.

No hay manera de conocer Asturias si no se entra en una sidrería y se prueba la sidra escanciada. La sidra tiene a su alrededor toda una cultura de tradición, mientras se toma sidra se come, se cantan cancios de chigre o tonadas, se disfruta de una espicha o se charla. La sidra está siempre ligada a un momento festivo, ya sea en familia o con amigos.

Se trata de una cultura inmaterial que se quiere reconocer como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y que, salvo sorpresa, contará con esta distinción a partir del mes de diciembre de este año, que es cuando se celebra el comité intergubernamental de la Unesco en Asunción (Paraguay).

Una de Nava, una de Gijón y una de Tineo

La sidra Viuda de Angelón es una de las más clásicas de Asturias. Se produce desde el año 1947 en Nava.

Alfredo Onís fue el fundador del llagar. Su madre, Carmen, regentaba en Nava un sidrería muy famosa, Casa Angelón. El fundador del llagar quiso rendir homenaje a sus dos progenitores y por eso optó por el nombre de Viuda de Angelón, honrando así a su madre y a su padre.

Sidra Menéndez, elaborada en Peñón (Gijón). Fundada por Gerardo Menéndez Fano en 1940. Hoy es la tercera generación la que elabora esta sidra de extraordinaria calidad.

En 1968 el fundador fallece de forma repentina y su hijo, que estaba haciendo el servicio militar, coge los mandos del negocio.

Hoy es una de las sidras más conocidas y reconocidas de Asturias, con pumaradas propias de cultivo ecológico.

Sidra La Llarada (Tineo). Es una de las sidras más recientes y también de las mejores de Asturias. Se comienza a comercializar en 1997. En el año 2022 fue elegida la mejor sidra de Asturias en la XXll edición de la "Preba de Gascona". Es la única de las tres que se fabrica en el occidente de Asturias.

Apunta bien estos tres nombres si quieres probar las mejores sidras asturianas: Viuda de Angelón, Menéndez y La Llarada.