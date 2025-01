El mejor plan de domingo en Asturias: el mercado tradicional más bestial y con 700 años de historia

Una de la costumbres más bonitas que hay en Asturias es disfrutar de un día de mercado, aprovechar para comprar frutas y verduras de los productores locales, miel, embutido, carne, quesos y también aprovechar para ver otros puestos dedicados a la ropa, el calzado, la artesanía...

En Asturias son muchos los mercados que se celebran, sobre todo en los pueblos medianos o grandes, pero hay uno que no te puedes perder porque es sin duda el mejor de toda la región, un plan perfecto para pasar un domingo y encima en el centro de Asturias, es decir, que te queda bien para ir a pasar el día casi desde cualquier sitio. Además, se trata del mercado más ancestral de la región con más de 700 de antigüedad e historia.

Levántate tranquilamente y dirígete a Grado, donde podrás disfrutar de un planazo de domingo. Aprovecha para comprar los productos que más te gusten en las decenas de puestos que te encontrarás y que ocupan prácticamente el pueblo, de esquina a esquina. Además, también puedes tomar un vermú en los bares del pueblo y disfrutar de comer un menú o de probar algunas de las delicias que se guisan en la que es considerada la villa comercial por excelencia de Asturias: Grado.

Puesto de frutas y verduras en Grado. L.V.

A quince minutos por autopista desde Oviedo, Grado te ofrece pasar un domingo tranquilo, en buena compañía y pudiendo comprar los mejores productos de la huerta asturiana, además de carnes, embutidos, quesos, licores... Además, el domingo es un día en el que Grado está vivo, ya que lo comercios del pueblos también abren.

Además, a lo largo del año tienen también lugar diferentes mercados temáticos y mercadones, como el Mercadón de Primavera, el Mercadón de Otoño, el Certamen de la Escanda, el de la Faba o la Feria de Artesanía de Santiago.

Aprovecha la jornada para conocer esta bonita villa que es paso del Camino Primitivo de Santiago y por la que discurre el río Cubia con un paseo precioso en el que puedes dar una paseo después de una buena comida tradicional.

Hortalizas de productores locales en Grado. L.V.

No te marches sin comprar algunos de los clásicos que se fabrican en la propia villa, como es el caso del tocinillo de cielo, un auténtica delicia para tomar de postres y que es perfecto para poner el broche final a cualquier comida o cena. Además, otro de los clásicos es el pan de escanda, que se fábrica de forma artesanal y es muy difícil dar con él, pero en Grado lo vas a encontrar.

Cuando no sepas que hacer un domingo este es el plan perfecto para pasarlo, eso sí, no olvides reservar para comer ya que Grado está hasta la bandera todos los domingos, un clásico que si viajas a Asturias no te puedes perder.