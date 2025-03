La ruta mágica en Asturias donde verás pinturas prehistóricas en una impresionante roca

Asturias cuenta con cientos de rutas en plena naturaleza que merece la pena visitar, pero hoy te descubrimos una que es una maravilla de la naturaleza y que te lleva hasta la enorme peña de Peña Tú, un crespón de arenisca que destaca al oeste de la Sierra de la Borbolla, en un entorno donde se conservan unos cincuenta túmulos y pinturas y grabados neolíticos.

Es una ruta sencilla y preciosa, situada en Puertas de Vidiago, a doce kilómetros de Llanes. Conocida también como el Ídolo de Peña Tú, la belleza de este lugar es absolutamente impresionante y se trata de una de las muestras prehistóricas más importantes de Asturias.

El recorrido hasta llegar a la peña, camina por sendero, entre árboles y vegetación y como curiosidad, cabe destacar que fue descubierto oficialmente en 1913, pero los lugareños ya conocían la existencia de una representación en la roca a la que llamaban la “Cabeza del Gentil” desde tiempos inmemoriales. Hoy es uno de los lugares más bonitos de Asturias, y subirse a la peña, algo que tienes que hacer con cuidado, te permitirá tener la sensación de abrazar todo el paisaje.

Aunque al erosión y el paso del tiempo ha ido desdibujando algunas de las pinturas, aún se pueden ver en gran parte. Concretamente se distinguen tres tipos de representaciones: representaciones humanas muy esquemáticas en colores rojizos, un conjunto de cruces grabadas y piqueteadas probablemente realizadas entre la baja Edad Media y la Edad Moderna y un puñal.

Los motivos del ídolo y el puñal, junto con las características de su ubicación (abrigo rocoso ubicado en un entorno consagrado en época megalítica como área funeraria), son los factores que permiten relacionar el conjunto rupestre de Peña Tú con la presencia del enterramiento de alguna persona de relieve.

Que no te pueda la pereza y descubre este fantástico lugar para hacer una ruta senderista por Asturias, porque además no te llevará mucho tiempo, así que es ideal para cualquier persona, no hace falta que seas un experto en la montaña.

Para llegar a este punto tienes que acceder desde Llanes por la carretera N-634 hasta Puertas. Desde este punto se toma una pista que conduce hasta el conjunto rupestre.

No te llevará más de veinte minutos alcanzar la cima y llegar a la roca, donde podrás hacerte una de las fotos más alucinantes de tu carrete fotográfico. Ahora que llega la primavera es una escapada ideal para un domingo en familia o con amigos. Si no la conocías, estás tardando en acercarte a conocerla.