Los sindicatos educativos comienzan el encierro en Asturias y se recrudece la huelga

Se veía venir y finalmente se han cumplido los pronósticos. Representantes de los sindicatos educativos de Asturias han iniciado un encierro en la consejería de Hacienda para forzar la negociación con el Gobierno de Asturias. Además, han asegurado que otros docentes se encerrarán también en centros que está diseminados por toda Asturias. La lucha no ha hecho más que empezar y hasta la fecha, ninguna propuesta del Gobierno ha convencido a los docentes, por lo que la huelga sigue en pie.

Desde que el pasado lunes Lydia Espina dimitiera de su cargo como consejera de Educación, los responsables de negociar con los sindicatos son dos personas de la máxima confianza del Presidente: la viceconsejera, Gimena Llamedo y el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez. El presidente del Gobierno en un intento por calmar las aguas, ha subido un video a redes sociales en el que ha leído un discurso en el que por una parte ha agradecido la labor a Espina y ha tendido la mano a los sindicatos, asegurando que su Gobierno quiere la mejor escuela pública para Asturias.

El mensaje del Presidente ha encendido las redes, donde los comentarios se multiplican, afeando al presidente varias cuestiones: que no haya interlocutores que conozcan la realidad de las aulas (no saben los que es Audición y Lenguaje, apunta un docente), que si de verdad hubiese voluntad política por apostar por la escuela pública nunca se hubiera llegado a esta situación y que lo que el Gobierno ha ofrecido hasta ahora no son más que migajas.

Ni un paso atrás

Los ánimos están caldeados y los docentes aseguran que la lucha continuará hasta el final. "Ni un paso atrás", gritaron los representantes sindicales todos a una al comienzo del encierro.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez ha asegurado este martes a los medios que, como responsable de Hacienda puede asegurar que se va a presentar a los sindicatos de educación

Peláez se ha manifestado así un día después de que él y la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, se sentasen a negociar sin éxito con los sindicatos de educación, después de la dimisión de la responsable de ese área, Lydia Espina.

El consejero ha insistido en que el miércoles van a presentar una propuesta a los sindicatos basada en la suya propia, que ha recordado "se concretó en la misma reunión de ayer". Ha asegurado que la misma "va a tener como objetivo compartido de todos los que están dialogando el mejorar la educación pública".

En este sentido ha reiterado que el suyo es "el único gobierno que garantiza una mejora de la educación pública", porque ha vuelto a repetir que "la derecha lo único que está intentando es aprovechar este conflicto para menoscabar a la educación pública, siempre en beneficio de la educación privada, como hacen en las comunidades autónomas en las que gobiernan".

El Gobierno siempre ha estado dispuesto al diálogo, dice el portavoz

Por ello ha destacado que no debe caber ninguna duda de que "de esta situación se va a salir con un refuerzo de la educación pública y con un gran acuerdo porque ese es el compromiso de este gobierno". Ha querido aclarar además, después de las críticas y acusaciones de los sindicatos que les culpan de tratar de dilatar el conflicto para desgastar a los docentes con más jornadas de huelga --hoy es ya el sexto día de paro--, que el Gobierno "siempre ha estado dispuesto al diálogo". "Es más, se dio marcha atrás a una cuestión que los sindicatos planteaban como imprescindible para que hubiera diálogo, que es la suspensión de la reducción de la jornada en los meses de junio y septiembre.

Los sindicatos pidieron insistentemente la dimisión de la consejera. La consejera ha dimitido y tuvimos que poner de manifiesto que además se traspasaron determinadas barreras cuando se trató a la consejera. Se traspasó la barrera política y se fue a la barrera de lo personal", dijo Peláez. Así mismo ha indicado que una vez que Espina presentó su dimisión por la mañana fue necesario que "obviamente las negociaciones las tomasen otros miembros del gobierno y con ello es necesario que aterricen todo el trabajo que se había desarrollado". "Dijimos que lo normal, tal y como se desarrolló el día de ayer, es que se hubiese suspendido la reunión y aún así quisimos estar en la reunión para no perder ni un minuto y seguir avanzando en ese necesario acuerdo", manifestó.